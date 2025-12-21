Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario hoy, domingo 21 de diciembre de 2025

El clima vuelve a ser protagonista este domingo en el centro de la provincia de Santa Fe. Luego de un sábado inestable, con tormentas y precipitaciones persistentes, el interrogante se repite en hogares y rutas: ¿hasta cuándo llueve en la capital provincial y Rosario?

De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada de este domingo 21 de diciembre se presenta como una transición. Habrá lluvias aisladas durante gran parte del día, con probabilidades moderadas, mientras el calor sigue firme y la humedad mantiene la sensación de temperaturas intensas, un combo clásico del verano santafesino.

Este tipo de jornadas responden a un patrón climático recurrente en la región: tormentas de corta duración, mejoras temporarias y temperaturas altas. Estos eventos son cada vez más frecuentes y extremos, en línea con los cambios climáticos que afectan al centro del país.

Por eso, las recomendaciones se mantienen: precaución al circular, atención a posibles chaparrones intensos y seguimiento de los reportes oficiales del SMN.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este domingo

En la ciudad de la bandera, este domingo 21 se esperan precipitaciones aisladas, principalmente durante la mañana y la tarde, con probabilidades que oscilan entre el 10 y el 40%. La temperatura mínima ronda los 21 grados, mientras que la máxima trepa hasta los 31, una marca alta que refuerza la incomodidad térmica.

Pronóstico de Rosario.

Hacia la noche, el pronóstico muestra una mejora clara, con chances de lluvia prácticamente nulas. Este comportamiento coincide con lo anticipado por el SMN, que señala un progresivo ingreso de aire más estable sobre el sur del Litoral.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo

La capital provincial atraviesa un escenario muy similar. Durante este domingo se mantienen las lluvias aisladas, con probabilidades también entre el 10 y el 40%. La mínima es elevada, en torno a los 23 grados, y la máxima alcanza los 31, lo que configuró otra jornada pesada y húmeda.

Pronóstico de Santa Fe.

Si bien las precipitaciones tienden a ceder hacia la noche, el calor seguirá siendo protagonista. El lunes aparece como una jornada más estable, aunque con nubosidad y temperaturas que no bajan significativamente.

Las recomendaciones del SMN para el clima del domingo