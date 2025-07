Paritarias en Santa Fe: sin oferta de Pullaro, el Gobierno y gremios estatales pasaron a cuarto intermedio

En medio de la crisis económica que sufren los trabajadores de Santa Fe por las medidas del presidente Javier Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro, el Ejecutivo provincial y representantes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) retomaron las discusiones paritarias este martes. Sin oferta de aumentos sobre la mesa, las partes pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo 5 de agosto.

El conflicto por la recomposición salarial se agudiza. El recorte de haberes ya establecido durante el primer año de gestión de Pullaro y el recorte de los haberes en el comienzo de este 2025 solo profundizan el ajuste que el mandatario radical replica del modelo libertario. En ese marco, el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, junto a su par de Economía, Pablo Olivares, estuvieron reunidos con Marcelo Delfor, de ATE, y Jorge Molina, secretario General de UPCN, durante casi dos horas para intentar llegar a un acuerdo.

El nuevo encuentro entre funcionarios provinciales y sindicalistas concluyó pasadas las 9 de la mañana en la Casa Gris. En esta instancia, las partes se dedicaron a analizar la pérdida del poder adquisitivo de estatales y atendieron otras cuestiones pendientes como la recomposición para personal de categorías intermedias y el valor de la hora de trabajo en sectores clave.

Luego del encuentro, Delfor aseguró que las partes coincidieron "con algunas planteos del Gobierno", aunque con otros no. Consultado sobre la recuperación del poder adquisitivo, el representante de ATE fue claro: “El salario no es un gasto, es una inversión. La provincia debe estar más presente en contextos de crisis”. En diálogo con la prensa, evidenció el contexto que atraviesan los empleados estatales: “Muchos trabajadores cobran entre 750.000 y 800.000 pesos, y no llegan a fin de mes. A pesar de la baja en la inflación, el poder de compra sigue cayendo”.

Por su parte, Molina no descartó la posibilidad de realizar acuerdos semestrales, siempre y cuando sean "sustentables". Y agregó: "Tenemos carencia de ingresos, a pesar de que la inflación baja, los sueldos no alcanzan". Según detallaron, en la reunión se insistió por la situación crítica de dos sectores específicos: el de enfermería —con trabajadoras y trabajadores que realizan jornadas extendidas y guardias rotativas con valores por debajo de lo habitual—, y el de asistentes escolares. También se puso sobre la mesa la posibilidad de reinstalar un mínimo garantizado.

Si bien desde los gremios destacaron que el Gobierno comparte el diagnóstico de la situación económica, también reconocieron los condicionamientos que impone la política nacional: la falta de transferencias, la deuda previsional, el recorte en subsidios al transporte y la paralización de la obra pública.

Dado que la inflación registró una baja en los últimos meses, ATE y UPCN aspiran a cerrar un acuerdo que garantice un crecimiento de los sueldos por encima de la curva de aumento de los precios. El objetivo a mediano plazo es una recuperación del poder adquisitivo perdido por la devaluación de diciembre de 2023.

Paritarias en Santa Fe; médicos se reúnen con la gestión de Pullaro

Luego del encuentro en la Casa Gris, las autoridades anunciaron otra reunión desde las 16 en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia. En este caso citaron a los gremios docentes: la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Hace algunos días, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, se mostró cauteloso a la hora de proyectar los incrementos pensados para el tercer trimestre. "Inflación del 16,4 por ciento contra un aumento salarial a los activos del 13 por ciento (5 en el primer trimestre, 8 en el segundo trimestre). Estamos quedando debajo de la inflación, sin una recuperación del poder adquisitivo y sin tener en cuenta lo perdido en 2024, y la deuda de 2023", señaló.

Además, aseguró que "el ámbito paritario debe funcionar como una paritaria. Es decir que sea una auténtica negociación colectiva, con resultados de las reuniones técnicas, condiciones de trabajo, aspectos pedagógicos y salariales". Y apuntó: "No queremos lo que se da en la actualidad, donde en un segundo encuentro se presenta una propuesta por parte del gobierno en forma unilateral, no se discute, no se puede modificar ni contemplar pedidos. Es decir una oferta a sobre cerrado".