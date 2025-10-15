De dónde es Alan Lez, estrella de La Voz Argentina 2025

Alan Lez, oriundo de San Antonio de Padua, cautivó al público con su voz y una historia de vida que refleja esfuerzo y superación

El fenómeno musical de La Voz Argentina 2025, Alan Lez, conquistó al público y al jurado con su talento, carisma y una historia de superación que conmovió a todos. Su participación en el programa marcó un antes y un después en su carrera, consolidándolo como una de las nuevas promesas del pop nacional.

Los inicios de Alan Lez y su vínculo con la música

Nacido en 1996, Alan Lez, cuyo nombre completo es Alan Lezcano, creció en San Antonio de Padua, una localidad ubicada en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Desde muy joven mostró una profunda conexión con la música, escribiendo sus primeras canciones a los 15 años.

El artista comenzó compartiendo versiones acústicas y covers a través de redes sociales como Instagram y TikTok, donde su voz comenzó a llamar la atención del público. Su talento lo llevó a presentarse en reconocidos escenarios como Roxy Live, Hard Rock Café y el Centro Cultural Recoleta, además de realizar una gira por el interior de la provincia de Buenos Aires acompañado por su padre y un amigo guitarrista.

Con influencias del pop y el rock argentino e internacional, Alan también incursionó en la producción musical. En 2019 lanzó dos EPs en los que reversionó clásicos como Lunes por la madrugada y Un misil en mi placard, mostrando su estilo fresco y emocional.

Una historia de vida marcada por la superación

La historia de Alan Lez está atravesada por momentos difíciles que moldearon su sensibilidad artística. Su madre se dedicaba a la venta de productos por internet, mientras que su padre trabajaba como albañil hasta que, en 2022, sufrió dos accidentes cerebrovasculares que lo obligaron a dejar su oficio.

A partir de ese momento, Alan encontró en la música un refugio y una forma de canalizar sus emociones. Decidido a perseguir su sueño, se mudó a Palermo para enfocarse por completo en su carrera y seguir creciendo como artista. Esa búsqueda constante de superación personal y profesional fue la que más tarde lo llevó a brillar en el escenario de La Voz Argentina 2025.

El paso de Alan Lez por La Voz Argentina 2025

El 30 de junio de 2025, Alan debutó en las Audiciones a Ciegas de La Voz Argentina, interpretando “Prisionero”, uno de los grandes éxitos de Miranda!. Su performance impactó al jurado: Soledad Pastorutti fue la primera en girar su silla y bloqueó a Ale Sergi y Juliana Gattas, integrantes del mismo dúo. Poco después, Lali Espósito también se dio vuelta, iniciando una intensa disputa por sumarlo a sus equipos. Finalmente, Alan eligió formar parte del Team Lali.

Bajo la guía de Lali Espósito, Alan se consolidó como finalista gracias a su carisma y versatilidad musical

En las Batallas, compartió escenario con Pablo Cuello interpretando Burning Love, de Elvis Presley, en una presentación que rápidamente se volvió viral por su energía y química escénica. Lali decidió mantenerlo en su equipo, permitiéndole avanzar hacia la etapa de los Knockouts, donde brilló con una potente versión de Cuando pase el temblor.

El talento y la constancia de Alan lo llevaron a convertirse en el representante finalista del Team Lali. En la gran final, celebrada el 12 de octubre, interpretó Cryin’ de Aerosmith, una de las actuaciones más aplaudidas de la temporada.

Reconocimiento y futuro de Alan Lez tras el certamen

A pesar de quedar en el segundo puesto, Alan Lez se convirtió en uno de los artistas más populares de La Voz Argentina 2025, llevándose un premio de 30 millones de pesos y el reconocimiento masivo del público. El ganador del certamen fue Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, aunque la figura de Alan trascendió por su autenticidad y proyección artística.

Actualmente, el joven cantante continúa trabajando en nuevas composiciones y proyectos musicales, con la meta de consolidarse como una de las voces más destacadas de la escena pop nacional. Su paso por el reality marcó el inicio de una carrera prometedora que apenas comienza a desarrollarse.