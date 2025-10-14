La Sole contó la verdad sobre el polémico final de La Voz Argentina: "Se decidió"

La Sole respondió a las críticas contra La Voz Argentina.

Este último lunes 13 de octubre, La Voz Argentina llegó a su final. Nicolás Behringer, representante del Team Luck Ra, fue quien se coronó campeón mediante el voto de la gente, sensibilizada tanto por sus interpretaciones como su dura historia de vida, la cual incluye un período en que debió vivir en la calle.

A lo largo de los últimos meses supo consolidarse como el producto estrella de Telefé, promediando los 10 puntos de raiting (aunque en las primeras semanas oscilaba entre 12 y 14, con un máximo de 19.5 en su segundo programa), aunque aquello no lo privó de críticas: muchos fueron los que, a través de las redes sociales, se quejaron tanto del formato que tuvo (especialmente que en varias instancias, el eliminado se definía por los votos de los coaches rivales) como de la ausencia de etapas con shows en vivo.

La Sole habló de las críticas a La Voz

La Sole se hizo eco de los reproches de la audiencia y procuró aclarar los tantos a través de X (ex Twitter), respondiéndole a un usuario en particular pero que nuclea el malestar de varios. "¡Fue malísimo Sole! Venían bien hasta que hicieron todo grabado", acusó el cibernauta.

"Se decidió continuar más tiempo y ya nuestras agendas no coincidían", manifestó la reconocida cantante, que luego prosiguió: "Pero de verdad hubo mucho laburo y corridas detrás...". En otro posteo, declaró: "La producción es increíble, ¡se labura todo! No todo lo que ocurre depende de ellos y la verdad creo que este año les tocó tomar decisiones muy difíciles".

La Sole reveló por qué La Voz fue grabado en su totalidad.

Cabe recordar que el último programa de La Voz, a pesar de ser el que corone al campeón, tampoco fue emitido en vivo: la producción grabó cuatro cierres diferentes, uno por cada finalista, que se diferenciaban a la hora de proclamar al ganador. De este modo, cada uno de ellos se enteró la verdad al apreciar cuál versión fue la que se emitió, ya en sus casas y lejos de las cámaras.