Jazz gratis en el centro de la Ciudad: concierto gratuito con músicos del Conservatorio Astor Piazzolla.

Este jueves 18 de junio, la Orquesta y el Ensamble de Jazz del Conservatorio Astor Piazzolla darán un concierto gratuito en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. El programa incluye un recorrido por diferentes vertientes del género: estándares del swing y el be-bop, clásicos del cancionero popular norteamericano, páginas de la bossa nova y homenajes a compositores como Astor Piazzolla y Henry Mancini, junto a versiones de temas icónicos del cine y la televisión.

Según explican desde la página de Cultura del Gobierno de la Ciudad, "ambas agrupaciones reúnen a estudiantes en distintas instancias de su trayecto formativo, constituyendo un espacio de síntesis pedagógica y proyección artística". Por lo que, "la propuesta pone en valor el trabajo interpretativo desarrollado en el aula y promueve la experiencia escénica como parte de la formación profesional".

La Orquesta y el Ensamble de Jazz del Conservatorio Astor Piazzolla darán un concierto gratuito en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Quienes deseen escuchar un poco de jazz, lo podrán hacer de manera gratuita este jueves 18 de junio a las 19 hs en la Casa de la Cultura, ubicada sobre Av. de Mayo 575. Es una opción ideal para cortar semana y disfrutar de una salida cultural antes de que llegue el fin de semana. No es necesario retirar o sacar online las entradas previo al concierto.

Qué es un ensamble de jazz y cuál es la diferencia con una orquesta

Un ensamble de jazz es un conjunto de músicos que interpreta obras de jazz en formaciones generalmente reducidas, como tríos, cuartetos o quintetos. Una de sus características principales es la improvisación, ya que los integrantes suelen crear solos y variaciones sobre una estructura musical establecida. Además, cada músico tiene un papel activo y un mayor protagonismo dentro de la interpretación.

La diferencia más importante con una orquesta radica en el tamaño y la forma de trabajo. Mientras que un ensamble de jazz suele estar integrado por pocos músicos, una orquesta puede reunir varias decenas de instrumentistas organizados en secciones, como cuerdas, vientos y percusión. En la orquesta, las interpretaciones suelen seguir una partitura de manera más estricta y están coordinadas por un director.

Por otro lado, los ensambles de jazz se caracterizan por una mayor flexibilidad e interacción entre sus integrantes, quienes tienen más libertad para modificar y desarrollar la música en tiempo real. Aunque existen agrupaciones de jazz más grandes, como las big bands, estas mantienen el espíritu improvisador propio del género, algo que las distingue de las orquestas tradicionales.