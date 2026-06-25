Por la crisis laboral en el cine, ya hay trabajadores que entrenan a la IA para "pagar deudas"

Por la crisis laboral, ya hay trabajadores que entrenan a la IA para "pagar deudas".

La crisis laboral que enfrenta la industria del cine no es un problema que únicamente afecta a miles de familias de argentinos. Una investigación reciente de The Hollywood Reporter determinó que muchos trabajadores de cine y televisión de Estados Unidos debieron aceptar trabajos de sistemas de IA, acorralados por las deudas.

Es bien sabido entre quienes hacen cine y televisión que la inteligencia artificial está más cerca de ser una amenaza que una herramienta, y eso puede verse en la cantidad de proyectos que hacen uso desmedido de sus recursos desistiendo de la contratación de empleados. Voces y actores generados artificialmente son cada vez más frecuentes en grandes tanques de Hollywood, que priorizan el impacto visual a la calidad.

Un informe de The Hollywood Reporter reveló que hay miles de profesionales de esta industria -escritores, editores, exejecutivos y otras áreas- que entraron al mundo del Reinforcement Learning from Human Feedback o RLHF, un proceso en el que humanos califican respuestas de sistemas de IA para mejorar su comportamiento. No lo hacen por curiosidad, sino por necesidad económica.

La huelga de guionistas y actores, un punto de inflexión

A tres años de la famosa huelga de guionistas y actores de 2023, contra el avance del uso desmedido de la inteligencia artificial en las películas y series de televisión, el mercado laboral en la industria del entretenimiento se redujo considerablemente y hoy son muchos los profesionales que comenzaron a aceptar trabajos vinculados con el entretenimiento de IA, a pesar de que son empleos que mejoran un servicio que busca reemplazarlos.

El artículo recoge testimonios de guionistas famosos que aceptaron trabajos en empresas de IA por necesidad económica. "Pueden pagar más de 100 dólares la hora", sostuvo uno de los consultados, quien decidió no revelar su identidad. Otros como Tim Friedlander, actor de voz y líder de la National Association of Voice Actors (NAVA), sentenció que este tipo de empleos puede ofrecer dinero rápido, daña a la industria a largo plazo. Asimismo, una encuesta de su consultora develó que cerca de 20% de los participantes dijo haber perdido trabajo de forma consciente por el avance de las herramientas de IA.

“Las personas que aceptan estos trabajos no lo hacen porque deseen socavar a otros trabajadores humanos; realmente lo están pasando mal en la actual crisis económica y tienen deudas que pagar e hijos a quienes alimentar", resumió Sam Tung, artista de storyboard que trabajó en Twisters, en el informe. Una afirmación contundente sobre un problema que avanza y cientos de empleados que navegan en la incertidumbre de no saber cuando serán prescindible para el mercado laboral.