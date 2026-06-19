Los anuncios con IA deberían excluirse de las normas de transparencia de la UE, según asociación

Eurocommerce, la asociación europea del sector minorista entre cuyos miembros se encuentran Amazon , H&M, Inditex e Ikea, ha solicitado a la responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen, que exima a los anuncios generados por inteligencia artificial de la nueva normativa de la Unión que exige la divulgación del uso de la IA.
La Ley de IA de la Unión Europea, que entrará en vigor el 2 de agosto, exige a las empresas que indiquen claramente cuándo se ha utilizado la inteligencia artificial para generar o modificar imágenes, vídeos o contenidos de audio que "constituyan un ultrafalso".
En una carta enviada a Virkkunen el jueves y a la que Reuters tuvo acceso este viernes, la directora general del grupo empresarial, Christel Delberghe, dijo que los anuncios generados por IA que no tengan por objeto engañar a los usuarios no deberían incluirse en la definición de "ultrafalso".
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
La normativa no debería incluir los anuncios generados por IA "que no tengan por objeto inducir a error a los usuarios, por ejemplo, la generación de una imagen de un salón para mostrar un sofá, o la mejora de las imágenes de los productos con fines de presentación", se indica en la carta.
Los minoristas ya utilizan ampliamente la IA para generar imágenes para publicidad; el minorista online alemán Zalando afirma que esta tecnología le ha permitido reducir los costos de producción de contenidos en un 90%, mientras que las cadenas de moda rápida H&M y Zara utilizan clones de modelos generados por IA.
Aplicar la normativa a los anuncios editados o generados por IA corre el riesgo de obligar a los minoristas a etiquetar "una parte muy importante del contenido asistido por IA", lo que diluiría el valor de la información facilitada a los consumidores, escribió Delberghe.
La Comisión Europea no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Con información de Reuters