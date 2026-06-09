Tapados de paño: el abrigo que pisa fuerte este invierno 2026

Los tapados de paño proponen líneas limpias y una estructura sofisticada.

Durante varias temporadas, las camperas fueron la elección casi automática para enfrentar el frío, gracias a que son abrigadas, prácticas y cancheras. Sin embargo, este invierno 2026, un clásico volvió a ganar protagonismo y se impuso con fuerza en Europa, dejando de lado a las camperas: los tapados de paño.

Estos abrigos se destacan por su elegancia y versatilidad, ofreciendo una opción atemporal para vestir durante los meses más fríos. A diferencia de las camperas puffer que suelen tener un volumen muy marcado, los tapados de paño proponen líneas limpias y una estructura más sofisticada sin sacrificar la calidez.

Más allá de su funcionalidad, esta tendencia refleja un cambio en el consumo de moda. Ahora, la prioridad está en prendas duraderas y versátiles, pensadas para usarse durante varios años y no solo para seguir modas pasajeras. Esto marca una apuesta por la inversión en calidad y estilo que atraviesa temporadas.

Los tapados de paño se adaptan fácilmente a distintos estilos, lo que explica por qué se volvieron la opción preferida de esta temporada. Su diseño permite combinarlos tanto con looks casuales como con prendas más formales, logrando siempre un aire de sofisticación y cuidado.

En cuanto a colores, la paleta para el invierno 2026 se inclina hacia tonos neutros y clásicos que facilitan la combinación y aseguran que la prenda no pase de moda rápidamente. Estos colores dominan la temporada y potencian la versatilidad de los tapados, haciéndolos un must para el guardarropa de frío.

La tendencia refleja una apuesta por prendas duraderas y versátiles.

Tapado de paño con jean, vestido o pantalón sastre: las mejores combinaciones

La versatilidad del tapado de paño es su mayor virtud. Una misma prenda puede transformarse según lo que usés debajo. Acá te dejamos tres combinaciones infalibles para diferentes ocasiones.

Tapado de paño + jean (look casual canchero). Es la combinación más fácil y efectiva. Un jean recto o wide leg (nunca roto ni demasiado gastado) con una remera blanca o negra lisa, y encima el tapado. Sumá zapatillas blancas o botas de cuero. El contraste entre lo estructurado del tapado y lo relajado del denim es el secreto. Ideal para el día a día, ir a trabajar en un ambiente relajado o salir a comer con amigos.

Tapado de paño + vestido (look romántico y femenino). Un vestido midi de punto o de tela fluida, por debajo de la rodilla, combinado con un tapado recto o cruzado. Los colores claros o estampados sutiles contrastan muy bien con tonos neutros del tapado (gris, camel, negro). Sumá botas de taco bajo o medias gruesas. Perfecto para una cita, un brunch o una salida de finde.