Mundial 2026: la marca femenina Cher presenta su cápsula inspirada en el fútbol argentino y así son sus prendas.

A pocos días del Mundial 2026, la marca de indumentaria femenina CHER lanzó una cápsula inspirada en el fútbol argentino que reinterpreta algunos de los códigos más representativos de este deporte desde una mirada urbana y contemporánea.

La colección, llamada Donde Nace el Cielo, incluye remeras, gorras y accesorios diseñados para incorporar la pasión futbolera al vestuario cotidiano. No se trata de replicar camisetas deportivas tradicionales, sino que las prendas toman referencias del universo de la Selección Argentina y de la cultura futbolera para transformarlas en piezas de moda.

CHER: cómo es la cápsula futbolera para este Mundial 2026

Uno de los aspectos más destacados de la cápsula es la colaboración con Aggiornamento, una marca conocida por sus trabajos de serigrafía e ilustración. Ambas marcas desarrollaron conjuntamente los diseños para lograr una propuesta con impronta artesanal y una estética ligada al streetwear.

El lanzamiento llega en un momento en el que las camisetas de fútbol y las referencias deportivas atraviesan un auge dentro de la industria de la moda. Tendencias como el blokecore impulsaron la incorporación de prendas inspiradas en equipos y selecciones a los looks de todos los días.

Según explican desde la marca, la propuesta busca capturar el vínculo emocional que millones de argentinos mantienen con el fútbol, especialmente después de la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022, un acontecimiento que reforzó el valor simbólico de la camiseta nacional.

Qué prendas lanzaron

La cápsula combina comodidad, siluetas relajadas y guiños futboleros con el toque característico de CHER. El resultado son prendas pensadas para quienes quieren expresar su pasión por el fútbol sin resignar estilo personal.

Con esta nueva colección, CHER se suma a una tendencia que continúa ganando fuerza en todo el mundo: la fusión entre fútbol y moda. A días del inicio del Mundial 2026, la cápsula aparece como una de las propuestas que mejor sintetiza esa unión entre identidad argentina, diseño y pasión futbolera.

Donde Nace el Cielo, la cápsula de CHER para el Mundial 2026.

Incluye remeras blancas con letras azules y el símbolo del sol, gorras con visera con la palabra "Argentina", zapatillas deportivas celestes y blancas, totebags, medias, aros con el símbolo del sol, remeras manga corta rayadas y la clásica camiseta argentina celeste y blanca con un "Argentina" que la atraviesa, entre muchas otras prendas y accesorios.