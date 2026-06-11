Cómo combinar la camiseta de Argentina con estilo: 4 ideas de looks para este Mundial 2026.

Ahora que empieza el Mundial 2026, las camisetas de argentina vuelven a estar en tendencia y hay muchas formas de combinarlas para armar outfits con todo el estilo. No necesariamente tenés que vestirte con ropa deportiva para llevar la camiseta argentina. Podés adaptarla a tu propio estilo, tu silueta y tus gustos personales.

Desde el punto de vista de la moda, las camisetas de fútbol tienen la ventaja de ser holgadas y aportar un toque masculino a los looks que suma mucha personalidad. Si sumás prendas más femeninas, como polleras o vestidos, podés crear looks con un contraste muy interesante. El calzado más formal, como las botas o los mocasines, también va muy bien.

Cómo combinar la camiseta argentina para este Mundial 2026: 4 ideas de looks

1. Con falda larga y botas

Una opción muy interesante es combinarla con una pollera larga y mocasines o botas de caña alta en punta con un poquito de taco. Este contraste entre las prendas masculinas casuales y otras femeninas más formales hace que el look se eleve al instante. Si tenés frío, podés ponerte una camiseta manga larga debajo. También puede ser una falda larga de encaje.

4 ideas de looks para combinar la camiseta argentina este Mundial 2026.

2. Con trench largo, jeans holgados y zapatillas

Si querés algo abrigado y más para todos los días, podés optar por un trench largo. Puede ser negro de cuero o de algún otro color neutro como beige. Llevalo con un pantalón de jean baggy bien casual y unas zapatillas de tu preferencia.

4 ideas de looks para combinar la camiseta argentina este Mundial 2026.

3. Con falda de lentejuelas y botas

Si buscás un look más nocturno o llamativo, combinarlo con una buena falda de lentejuelas puede ser una gran opción. Para cortar un poco, podés sumar unas botas de caña alta clásicas. Sumá accesorios como cartera, lentes de sol o collares para darle todavía más tu impronta personal.

4 ideas de looks para combinar la camiseta argentina este Mundial 2026.

4. Con manga larga de encaje debajo, mini negra y botas

Por último, si querés otra opción nocturna más para salir de noche, podés combinarla con una mini negra de cuero o la que tengas y unas buenas botas o borcegos de caña media/alta. Si sumás accesorios plateados y unos lentes de sol negros, el look se eleva todavía más.