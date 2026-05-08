Pablo Rossi se hartó y explotó de bronca contra el gobierno de Javier Milei: "Basuras"

Pablo Rossi se hartó y explotó de bronca contra el gobierno de Javier Milei.

El periodista Pablo Rossi lanzó una dura crítica contra el presidente Javier Milei tras su reciente entrevista en La Nación Más. Con evidente molestia, el conductor repudió los constantes agravios del jefe de Estado hacia los trabajadores de prensa y cuestionó las mentiras de Manuel Adorni por el escándalo de su patrimonio.

En la pantalla de A24, Rossi analizó la embestida oficialista tras el diálogo del mandatario con sus colegas en La Nación Más. "Les doy la derecha a Esteban Trebucq y Luis Majul", arrancó Rossi. En esa misma línea, profundizó sobre la realidad del sector y los ataques desde la Casa Rosada: "Se dijeron algunas mentiras sobre algunos temas. Pero, ¿las cosas en las que acertó el periodismo?".

Lejos de calmar las aguas, el conductor detalló el enorme malestar frente a las posturas del Ejecutivo por el conflicto de los sobreprecios. "¿Y en algunas en las que mintió Manuel Adorni? Creo que se lo dijo Trebucq. Esas mentiras, ¿cómo entran? ¿Dónde las colocamos? ¿En la deshonestidad? ¿En basuras humanas? ¿En inmorales?", cuestionó con profunda indignación ante las continuas contradicciones del Gobierno nacional.

Pablo Rossi se hartó y explotó de bronca contra el gobierno de Javier Milei.

La declaración del contratista

Para cerrar su descargo, Rossi redobló la apuesta y apuntó directo contra la actitud del líder de La Libertad Avanza por sus críticas al encargado de las polémicas remodelaciones de la casa de Adorni en Indio Cuá. "¿Quién establece el tribunal de la verdad y la mentira?", desafió.

Finalmente, coronó su mensaje con un letal recordatorio sobre Matías Tabar, el contratista atacado por el jefe de Estado: "Este hombre dice 'yo voté por Milei'".