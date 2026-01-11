El Centro de Medicina Nuclear de Formosa cerró 2025 con demanda récord y un fuerte salto tecnológico

El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Dr. Néstor Kirchner (CEMENURNK) de Formosa cerró el año 2025 con indicadores récord de atención, una demanda sostenida de tratamientos oncológicos y un fuerte proceso de modernización tecnológica que lo consolida como una referencia sanitaria de alta complejidad para la provincia y la región. Así lo refleja el reporte mensual correspondiente a diciembre de 2025, que sintetiza la evolución del centro desde el inicio de sus actividades en julio de 2022 y da cuenta de un crecimiento sostenido tanto en capacidad operativa como en calidad asistencial.

En un escenario nacional atravesado por recortes en el sistema de salud, con impacto directo en el acceso a tratamientos y medicamentos oncológicos, el informe pone en relieve el modelo sanitario impulsado por el Gobierno de Formosa. El CEMENURNK garantiza la atención integral de pacientes con y sin obra social, así como la provisión gratuita de fármacos esenciales, constituyéndose en un pilar estratégico del sistema público de salud provincial. Desde su apertura, el centro atendió a 1.207 pacientes en tratamientos oncológicos y realizó estudios diagnósticos a 1.726 personas, cifras que evidencian su rol central en la respuesta sanitaria.

El balance anual también destaca avances significativos en términos de equidad y cobertura territorial. El 94% de los pacientes atendidos provienen de la provincia de Formosa, con una distribución equilibrada entre la capital (54%) y el interior (46%), lo que da cuenta de un acceso federal al servicio. En el área de radioterapia, el 70% de los pacientes cuenta con cobertura de obras sociales, mientras que el resto recibe atención a través del sistema público, sin restricciones por su condición socioeconómica. A esto se suma un índice de satisfacción de usuarios del 99,8%, uno de los datos más sobresalientes del informe.

Durante septiembre de 2025 se alcanzó un récord de 79 pacientes en tratamiento activo simultáneo, el nivel más alto desde la puesta en marcha de la institución. Este pico de actividad no solo expresa el aumento de la demanda, sino también la madurez del modelo de gestión y la capacidad técnica del equipo profesional para sostener tratamientos de alta complejidad. El análisis de los ingresos entre 2022 y 2025 muestra, además, que el CEMENURNK trascendió el ámbito provincial y comenzó a posicionarse como referencia para el Norte Grande Argentino y zonas de frontera.

La radioterapia fue uno de los servicios con mayor expansión durante el año. Entre enero y diciembre de 2025, 410 nuevos pacientes iniciaron tratamiento, confirmando una demanda constante. En paralelo, se consolidó una transición tecnológica hacia técnicas de mayor precisión. La Arcoterapia Volumétrica Modulada (VMAT) se convirtió en la modalidad predominante, con 242 pacientes tratados durante el año, mientras que la Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT) alcanzó los 109 pacientes.

El área de estudios diagnósticos también registró una elevada actividad. El PET-CT se posicionó como el estudio más demandado, con 742 pacientes acumulados desde la apertura del servicio y un máximo histórico de 78 estudios realizados en julio de 2025. No obstante, el informe advierte sobre las dificultades logísticas generadas por la reducción de frecuencias aéreas a nivel nacional, un factor crítico para el abastecimiento de radiofármacos, insumos de vida útil muy corta que deben ser transportados por vía aérea desde Buenos Aires.

Uno de los crecimientos más significativos se dio en el área de salud femenina. El servicio de mamografía pasó de 93 estudios en 2023 a 524 en 2025, lo que representa un incremento del 463%. El mayor salto se produjo entre 2024 y 2025, cuando el número de estudios se triplicó. Además, se incorporaron prácticas de alta complejidad como la mamografía con contraste y la biopsia asistida por vacío, junto con una fuerte demanda de estudios ecográficos que fortalecen el circuito integral de atención de la mujer.

Durante 2025, el centro profundizó también su abordaje integral del paciente oncológico. En agosto se incorporó el Servicio de Oncología Clínica, que atendió a 49 pacientes y permitió fortalecer la continuidad del tratamiento especializado. En paralelo, el área de Bienestar y Calidad de Vida acompañó a 1.460 pacientes mediante soporte psiconutricional, talleres y acciones de concientización, como “Transformar-T”, el taller de maquillaje oncológico y la campaña “Noviembre Azul” por la prevención del cáncer de próstata.