Después de la catástrofe, LLA planifica el próximo temario para enviar al Senado

La sesión del jueves pasado del Senado le dió a La Libertad Avanza (LLA) la media sanción del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero tuvo que pagar un alto costo político que le dio un cariz de victoria pírrica. Tras este cataclísmo, el oficialismo de la Cámara alta planifica volver a abrir el recinto la semana que viene, aunque el temario todavía está en veremos.

Fuentes de LLA y de bloques aliados a la Casa Rosada adelantaron a El Destape que la intención del oficialismo es sesionar la semana que viene, aunque todavía falta la convocatoria a la reunión de labor parlamentaria. Entre los posibles temas a debatir están el proyecto de ley de Hojarasca, que tiene media sanción de la Cámara baja.

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También se barajan otros dos proyectos con media sancion, el vaciamiento de Zona Fría o el de "falsas denuncias". De todos modos, este último, cuya principal impulsora es la senadora radical Carolina Losada, no despierta entusiasmo en el bloque oficialista como para obtener respaldo.

Semanas atrás se especulaba que el proyecto de ley de Salud Mental podría ser parte de un potencial temario que ingrese al recinto, pero los tiempos se acortaron con las peripecias que trajo consigo la Inviolabilidad de la Propiedad Privada y hoy no tiene dictamen. "No hay ni llamado a comisión", acotaron desde LLA. Mañana y el jueves, la Cámara alta continuará con las audiencias públicas de la comisión de Acuerdos en la que se expondrán pliegos de jueces, camaristas y defensores.

Si bien mañana las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General recibirán funcionarios del Gobierno nacional, desde el oficialismo descartan que mañana haya dictamen del proyecto de "super RIGI", que también tiene media sanción de Diputados.

La ley de Hojarascas lleva el estigma de haber sido redactada por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. "El Coloso" también es el autor intelectual y material de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada y su situación en el gobierno es delicada, pese a los intentos de tratar de despejar versiones de posibles renuncias. "Es uno de los ministros más importantes", dijo hoy el vocero Presidencial, Adrián Ravier.

LLA tuvo que mutilar el capitulo de extranjerización de la tierra y de reforma a la ley de Manejo del Fuego del proyecto de Sturzenegger para quedarse con la media sanción, en medio de un contexto de represión policial en las inmediaciones del Congreso y fuerte presión de la opinión pública. Sturzenegger pagó los platos rotos por sus proyectos, pero también jugaron errores no forzados del bloque violeta, como el del senador Joaquín Benegas Lynch y su alusión a "los tibios del medio".

Lo que teme LLA es que se rompa la sociedad con los aliados, cuando consideran prioritario el tratamiento de la reforma electoral. Fuentes oficialistas y de bloques aliados reconocieron a El Destape el nulo avance de las conversaciones del proyecto, que tiene como eje la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). En una bancada afín a la Casa Rosada deslizaron que el oficialismo "reconfigurará" su estrategia después del golpe de la semana pasada.