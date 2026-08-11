No es Tuli Acosta: la supuesta amante con la que Luck Ra habría engañado a la Joaqui

La separación de Luck Ra y La Joaqui sigue sumando capítulos. A varias semanas de confirmada la ruptura, circuló una nueva versión que corre el eje de los rumores que venían instalados hasta ahora.

El rumor que quedó descartado

Durante los primeros días tras el anuncio de la separación, buena parte de la escena mediática apuntó a Tuli Acosta como la posible tercera en discordia, algo que tanto ella como Luck Ra desmintieron en reiteradas ocasiones. Pero según trascendió en las últimas horas, la explicación real de fondo sería otra y estaría del otro lado del Atlántico.

Luck Ra está de gira por España.

Una investigación desde Madrid

El periodista español Roberto Antolín contó, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, que estuvo indagando sobre los motivos detrás de los frecuentes viajes del cantante cordobés a la capital española. "Lo que te voy a contar hoy es una información clave en la separación de Luck Ra y La Joaqui. Ella no está al tanto de esta información y puede que se entere por nosotros", advirtió el comunicador antes de dar los detalles.

Antolín explicó que sus estadías en Madrid no tendrían que ver únicamente con lo profesional: "No ha venido a España por tema de conciertos sino por esto".

Recién avanzada la charla, el periodista lanzó el dato más fuerte de toda la nota: habría existido un vínculo paralelo mientras Luck Ra todavía estaba en pareja. "A mí me dicen que él durante la relación con La Joaqui estaba viéndose con otra persona en España y es una mujer que vive en Madrid", aseguró. Y agregó, con contundencia: "Esta persona ha sido su amante en el instante que él estaba con Joaqui. Madrid es una ciudad pequeña y todo se sabe".

¿Motivo de la ruptura?

Según el periodista, ese vínculo habría influido directamente en la decisión del artista de terminar la relación: "Empezó esta relación cuando estaba con La Joaqui y cuando vio la seguridad de tener a esta mujer se separó de Joaqui". Además, vinculó sus viajes constantes con esta situación personal: "Las visitas a Madrid constantes son por este motivo, hasta noviembre no tiene concierto acá Luck Ra".

Por el momento, ni Luck Ra ni su entorno confirmaron esta versión, que hasta ahora circula exclusivamente a partir del testimonio de Antolín.