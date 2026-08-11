Gratis todos los sábados: cómo sumarse a las clases de yoga en un reconocido centro cultural

En la Ciudad de Buenos Aires abundan los espacios donde practicar yoga, sin embargo, la Casa de la Cultura cuenta con un distintivo: sus clases son gratuitas. De esta manera, los vecinos de la Ciudad pueden acceder a clases de yoga todos los sábados sin pagar. Las mismas están a cargo de Isidoro Navarro y Alejandra Minetti, quienes invitan a pasar un momento donde la respiración, el movimiento cuidado y la meditación son los ejes de trabajo.

Según explican desde la página de la Casa de la Cultura, ubicada en Avenida de Mayo 575, entre los barrios de San Nicolás y Monserrat, el taller propone un encuentro integral para armonizar el cuerpo y la mente. Se ponen en práctica ejercicios de yoga, técnicas de respiración y se completa el recorrido con momentos de meditación guiada, con el fin de fortalecer el equilibrio interno y estar presente en el aquí y ahora.

Todos los sábados en la Casa de la Cultura se dicta un taller de yoga. Foto: Casa de la Cultura

Isidoro Navarro y Alejandra Minetti son especialistas en disciplinas de bienestar con experiencia en la guía de grupos. El taller está formado por la mirada de ambos, quienes integra la técnica física con la conciencia emocional, facilitando herramientas prácticas que los participantes pueden aplicar en su vida diaria para reducir el estrés y mejorar su calidad de vida.

Cómo participar del taller de yoga gratuito

El taller de yoga gratuito de la Casa de la Cultura tiene lugar los sábados a las 11 h, en Avenida de Mayo 575. Para participar solo hay que acercarse, dado que la entrada es libre hasta agotar capacidad. Una vez allí, hay que completar el formulario de inscripción que le permite a los instructores conocer si quienes participan sufren de alguna molestia física, entre otros datos que pueden ser relevantes para el desarrollo de la actividad.

En cuanto a los requisitos, se solicita traer mat propio o colchoneta de yoga, agua y una toalla personal. Al contar con estos elementos, los asistentes pueden realizar los ejercicios con mayor comodidad y acompañar las distintas etapas de la clase.

Por último, al llegar se recomienda solicitar ser sumado al grupo de WhatsApp que hay disponible, ya que allí se comparten durante la semana herramientas, recordatorios de bienestar y tutoriales que complementan las clases de los sábados. Además de que se informa por el mismo canal la continuidad de cada encuentro.