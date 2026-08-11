Un micro de egresados despistó y chocó siete autos en Bariloche en medio del temporal de nieve

A bordo del micro iban 48 estudiantes que presenciaron como el transporte perdió control en una pendiente e impacto contra siete autos y un poste de alumbrado.

Un micro que transportaba a más de 40 egresados despistó y protagonizó un incidente vial en el que resultaron dañados varios vehículos y un poste de luz. El hecho ocurrió en medio de las fuertes nevadas que afectan a la ciudad de Bariloche.

El episodio ocurrió este martes alrededor de las 00.40, cuando el colectivo de una empresa de turismo local avanzaba por la calle 20 de Febrero. A bordo del micro iban 48 estudiantes que presenciaron como el transporte perdió control en una pendiente e impacto contra siete autos y un poste de alumbrado.

La calle es conocida por su pronunciada pendiente, pero también por las nevadas acumuladas que vuelven frecuente los incidentes por despistes en época invernal. Cuando el micro ingreso a la intersección con Güemes, el colectivo comenzó a deslizarse sobre la calzada, que se encontraba cubierta de nieve y hielo. Rápidamente, descendió por la pendiente impactando contra vehículos y un poste que generó un corte de suministro eléctrico en la zona.

La situación de los egresados

A pesar del choque, ninguno de los ocupantes resultaron heridos y tampoco se encontraban peatones en la zona. Pero hubo tensión con los vecinos, ya que uno de los propietarios de los autos discutió con la conductora del micro y agregó físicamente a un efectivo policial que trataba de intervenir en el conflicto, según informó Diario Jornada. Finalmente, el hombre fue demorado por las autoridades por resistencia a la autoridad.

El área de Protección Civil de Bariloche emitió una serie de recomendaciones para circular de manera segura y solicitó a la población transitar con precaución, reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado respecto del vehículo que circula adelante debido a la menor adherencia del pavimento.

Siguen las nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alerta amarilla para gran parte de Río Negro, donde las nevadas podrían superar los 50 centímetros. La acumulación de nieve en distintos sectores motivó la exigencia de la Municipalidad de circular únicamente con cadenas en los vehículos e informaron que el aeropuerto está operativo.

También cortaron al tránsito algunas calles de pendientes pronunciadas de manera preventiva. Dadas las condiciones climáticas adversas, el Consejo Escolar Zona Andina dispuso la suspensión de clases en el turno mañana, tarde y vespertino para todos los establecimientos.

En tanto, la Ruta Nacional 40 entre Bariloche y El Bolsón mantiene con un corte preventivo desde este lunes por la noche, dispuesto por Vialidad Nacional y lo mismo ocurre en la Ruta 23 desde Dina Huapi hacia Comallo. Por su parte, la gobernación anunció que enviarán 600 toneladas de sal para distribuir en las calles de la ciudad.