Colombia intensifica esfuerzos de rescate tras terremoto, se espera que aumente el número de muertos

Los esfuerzos ​de rescate en ciudades del suroeste de Colombia continúan el martes por segundo día consecutivo, mientras los equipos de socorristas buscan sobrevivientes entre edificios y casas ‌derrumbadas, ante el temor de que ‌aumente el número de muertos por el terremoto más potente que ha sufrido el país sudamericano en décadas.

El terremoto de magnitud 7,4 sacudió la región cafetera de Colombia en las primeras horas del lunes, causando la muerte de por lo menos 164 personas.

El impacto redujo a escombros edificios de varios pisos en ciudades como Pereira, Cali y Quibdó, mientras que agrietó una de las torres de una catedral histórica en la ​ciudad de Manizales.

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Los equipos de ⁠emergencia, apoyados por la policía, soldados y voluntarios, trabajaron durante toda la noche ‌con excavadoras y, en ocasiones, con sus propias manos, en busca ⁠de sobrevivientes bajo los escombros.

Cali, la capital del departamento ⁠del Valle del Cauca, registró el mayor número de víctimas, con un reporte preliminar de 85 muertos, 885 heridos y 56 estructuras con colapso total, según el más reciente ⁠reporte de la alcaldía.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, se reportaron 66 ​muertos.

La ciudad también fue escenario de parte de la destrucción ‌más visible, con manzanas residenciales enteras reducidas ‌a montones de concreto y acero retorcido. Un video difundido en redes sociales ⁠mostró la estructura del aeropuerto de la ciudad balanceándose violentamente durante el sismo, con grandes trozos del techo desplomándose mientras los pasajeros huían.

En el departamento del Chocó, epicentro del terremoto, la gobernación reportó 13 muertos y la destrucción de varias edificaciones en la ​capital, Quibdó.

EDIFICIOS ‌COLAPSADOS

En Cali, la tercera ciudad más poblada del país con más de 2,2 millones de habitantes, decenas de edificios quedaron inclinados peligrosamente o completamente destruidos, obligando a los residentes a salir a las calles.

Varios de los pisos superiores de uno de los hospitales de la ciudad —algunos dedicados a la atención ⁠pediátrica— se colapsaron sobre sí mismos, dejando a algunos pacientes atrapados y obligando a atender a unas 600 personas más en una calle llena de escombros.

Carmen Yasmín García, de 43 años, una residente de Cali que colaboraba con los equipos de rescate, dijo el lunes por la tarde que su grupo rescató a siete personas de un edificio derrumbado, pero que otras cuatro y un perro seguían atrapados.

"Hace un momento se oían rasguños, pero ahora ya no ‌se oye nada; todavía tenemos fe en que el perro esté vivo y podamos sacar a estas personas", dijo García. "Necesitamos gente con picos y palas, cuantas más manos nos ayuden, mejor."

El presidente Abelardo De La Espriella, quien asumió el poder hace apenas unos días, anunció el envío de 1.000 efectivos de las fuerzas de seguridad tras reportes de saqueos. Tanto ‌en Cali como en Pereira, las autoridades decretaron toques de queda la noche del lunes.

"Nuestra intención es cooperar de todas las formas necesarias. Aquí no hay distinciones ni divisiones ideológicas cuando ‌se trata de defender ⁠a nuestro pueblo o mostrar solidaridad", declaró De La Espriella a periodistas el lunes por la noche.

El desastre ha generado comparaciones con el ​mortal terremoto de 1999 que devastó la misma región cafetera, causando la muerte de más de 1.000 personas, así como con los sismos catastróficos que afectaron a la vecina Venezuela en junio.

Con información de Reuters