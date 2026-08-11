Días después de su lanzamiento de campaña, una consultora brasileña reveló que la imagen positiva de Flávio Bolsonaro cayó tras el acto compartido con el presidente argentino Javier Milei en San Pablo, donde se lanzó como candidato. De acuerdo a esos números, el presidente y candidato del oficialismo Luiz Inácio Lula da Silva ganaría con el 34% frente al 27% de Flávio, según publicó el informe. A los consultados se les preguntó si creían que la presencia de Milei influía en su decisión electoral, a lo que un 6% no quiso responder, lo que fue interpretado como un sí.

A meses de las elecciones presidenciales en Brasil, las expectativas crecen en torno a los dos candidatos principales. Por un lado está Lula, tres veces presidente, que busca un cuarto mandato con un índice de imagen positiva bastante pronunciado frente al senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair, preso por intentar un autogolpe de Estado cuando tenía que dejar el poder en enero de 2023. Lula denuncia hace semanas una serie de intentos de parte de Estados Unidos para influir en el resultado electoral ante algunos gestos de la Casa Blanca a favor de su rival.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro, juntos, durante el acto de lanzamiento del derechista en Brasilia.

Ante este panorama, la encuestadora Quaest salió a la calle y demostró que el apoyo de Milei a Flávio Bolsonaro tuvo distintos efectos en el electorado. Mientras que el 34% afirma que la declaración del presidente argentino aumenta la probabilidad de votar por Lula, hubo un 27% que reafirmó su preferencia por el derechista ante el gesto del argentino. En tanto, hubo otro 17% que señaló sentir una mayor probabilidad de votar "por otro candidato" (es decir, ni por Lula ni Flávio).

Sin embargo en otro apartado se reveló que un 16% afirmó que el apoyo de Milei "no influye" en su decisión electoral mientras que, otro 6%, "no sabía o no respondió". De acuerdo a lo que dijeron desde Quaest, este resultado demuestra que "la reacción más frecuente al respaldo de Milei es una mayor probabilidad de votar por Lula".

Las mujeres y personas mayores rechazan a Milei

El análisis regional mostró que el efecto del apoyo varía según la zona del país. En el Nordeste, el 51% de los encuestados asegura que el respaldo a Flávio incrementa su intención de votar por Lula, mientras que solo el 18% lo asocia con un mayor apoyo a Flávio. En cambio, en el Sur, el 36% ve un efecto positivo para Flávio y el 24% para Lula.

En cuanto al género, las mujeres reaccionan más a favor de Lula con un 35% que percibe aumento en su voto hacia el petista, frente a un 21% que lo asocia a Flávio. Entre los hombres, la diferencia es menor, con un 34% para Flávio y un 33% para Lula.

La edad también marca diferencias: los electores mayores de 60 años son los que más aumentan la posibilidad de votar a Lula (41%), mientras que solo un 23% ve un beneficio para Flávio. Los jóvenes de 16 a 34 años muestran una distribución más pareja.

El reencuentro de Flavio Bolsonaro con Michelle Bolsonaro después del distanciamiento entre ambos

Tras meses alejados e incluso con visibles grietas entre ambos, el candidato y su madrastra, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, grabaron un video de campaña juntos en lo que fue una presentación de su plataforma electoral en Brasilia este martes a la tarde. El video fue difundido en sus redes sociales y se trata del primer encuentro público entre los dos después de meses de críticas entre ellos.

"Brasil necesita el compromiso de hombres y mujeres de bien, para que verdaderamente podamos cuidar de aquellos que más lo necesitan. Porque nosotros somos canales, somos instrumentos de Dios aquí en la Tierra. Dios entregó el mundo, Dios entregó la Tierra para que los hombres de bien la gobiernen. Así que para esto estamos aquí, para este momento de nuestra nación es que fuimos llamados", dijo Michelle Bolsonaro en el recorte que se viralizó de su aparición junto a su hijastro.