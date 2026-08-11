Dady Brieva le ganó un juicio a Federico Andahazi y Radio Mitre por 18 millones

El Juzgado Civil N.º 50 condenó a Carlos Federico Andahazi y a Radio Mitre por expresiones dirigidas contra Dady Brieva en diciembre del 2018. Los detalles sobre el histórico fallo que calificó las declaraciones del escritor de “injuriantes, difamatorias” y una “vejación gratuita e injustificada”, por haber lesionado el honor y reputación del actor y comediante de Midachi.

La condena es de $18 millones, más intereses y costos, y además ordena que Andahazi y Radio Mitre lean parte de la sentencia al aire y que el fallo sea publicado durante tres días en la web de la radio. Andahazi sostuvo durante el juicio que se trataba de una opinión protegida por la libertad de expresión y que hacía referencia a una actuación de Dady Brieva en Agrandadytos, emitida en 2004.

Qué había dicho Federico Andahazi

El 18 de diciembre de 2018, durante el programa Le doy mi palabra de Radio Mitre, Andahazi se refirió a Dady Brieva diciendo que “daba clases prácticas de pedofilia”, que “tal vez alguno de los abusadores de hoy haya aprendido pedofilia con Dady Brieva” y que debía “hacerse cargo de esta clase de pedofilia”.

Qué le dijo la Justicia a Andahazi

La Justicia entendió que, aun tratándose de una opinión, esas expresiones excedieron los límites constitucionales de la libertad de expresión y constituyeron una injuria civil. El fallo recordó que la libertad de expresión ocupa un lugar fundamental dentro de nuestro sistema constitucional, pero no es un derecho absoluto cuando entra en conflicto con otros derechos, como el honor. "La libertad de expresión es un derecho fundamental. Pero no es una licencia para difamar", sostuvo un comunicado difundido por el círculo de Brieva.