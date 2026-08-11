El sistema de tormentas del tifón Dolphin avanza tierra adentro y amenaza el centro de China

Una persona circula en bicicleta eléctrica por una calle inundada después de que el tifón Dolphin provocara fuertes lluvias en Shanghái, China

El ​tifón Dolphin se adentró el martes hacia el interior, en la provincia de Hubei, en el centro de China, lo que provocó ‌el cierre de zonas turísticas ‌y la suspensión de proyectos de construcción, mientras los meteorólogos advertían del peligro de lluvias extremas en la zona montañosa del noroeste de la provincia.

Dolphin, el tifón más fuerte que ha azotado China este año, traía consigo un sistema tormentoso inusualmente persistente que recorrió casi 6.000 kilómetros antes de tocar tierra durante el fin de semana, inundando la costa oriental del país ​y trayendo consigo un ⁠extenso campo de nubes.

Hubei, un importante centro de fabricación de automóviles y ‌productos electrónicos de alta tecnología y donde viven más de ⁠58 millones de personas, se vio azotada ⁠el mes pasado por dos tornados poco habituales tras el paso del tifón Maysak, que causó la muerte de al menos 11 personas.

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Este martes, el Centro ⁠Meteorológico Nacional renovó la alerta naranja por lluvias intensas —el segundo nivel ​de alerta más alto— y se prevé que ‌el noroeste de Hubei reciba hasta 250 ‌mm de lluvia en un periodo de 24 horas.

Las autoridades de ⁠Hubei han emitido una alerta amarilla para ciudades como Xiangyang, Huanggang y Suizhou, alegando un riesgo elevado de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las zonas turísticas de toda la provincia han anunciado cierres temporales, incluida la popular zona ​turística de la ‌presa de las Tres Gargantas, en Yichang. De los 107 grandes proyectos de construcción de carreteras y vías navegables en curso en la provincia, se han suspendido 26 proyectos considerados de alto riesgo.

PEKÍN SE PREPARA PARA LLUVIA TORRENCIAL

La corriente de aire periférica de ⁠la tormenta Dolphin se verá obligada a ascender al chocar contra las montañas de la región occidental de Hubei, lo que provocará que las precipitaciones se intensifiquen varias veces, explicó Wang Xiaoling, subdirectora del observatorio meteorológico provincial de Hubei, al periódico local Hubei Daily.

En la vecina provincia de Henan, las autoridades han emitido una alerta roja por crecidas repentinas, ya que la tormenta sigue canalizando la humedad ‌hacia el norte.

El alcance de la tormenta se dejará sentir hasta en Pekín, a más de 1.000 km al norte de Hubei. Cuatro distritos de las afueras de la capital activaron el nivel I de respuesta de emergencia ante inundaciones, mientras la ciudad se preparaba para la llegada prevista de más de ‌un tercio de sus precipitaciones anuales en un plazo de 24 horas a partir de la noche del martes.

Japón también se está preparando para deslizamientos de tierra, inundaciones ‌y fuertes vientos ⁠después de que la Agencia Meteorológica de Japón anunciara que el tifón número 15, Chan-hom, podría atravesar el territorio continental de ​Japón durante el martes.

Con información de Reuters