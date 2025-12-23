Vuelve Midachi: cuándo son las fechas y dónde comprar las entradas.

Midachi, uno de los fenómenos humorísticos más importantes de la Argentina, anunció su regreso a los escenarios para una despedida histórica. Integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, el trío se presentará en el Teatro Gran Rex y las entradas ya salieron a la venta.

Nacidos en Santa Fe, Midachi trascendió generaciones con un humor popular, cercano y profundamente identificado con la cultura argentina. A lo largo de su trayectoria, conquistaron teatros, estadios y pantallas, batiendo récords de convocatoria y convirtiéndose en un clásico indiscutido del entretenimiento nacional.

Midachi retro: la foto nostálgica de Dady, Miguel y "El Chino" en los inicios del trío.

Cuándo será la despedida de Midachi

El trío Midachi se despedirá a lo grande en el Gran Rex los días 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2026. Las entradas ya están a la venta en Tu Entrada y en boletería del teatro, y el show marcará el reencuentro final con el público, recorriendo los personajes, sketchs y momentos más emblemáticos de una carrera que dejó huella en la historia del humor argentino.

A través de un comunicado de prensa, el trío Midachi explicó las razones de su vuelta: "Porque hay historias que no cierran solas. Porque hay risas que todavía resuenan en la memoria de la gente y merecen un último abrazo. Gracias con el cuerpo entero. Con la risa. Con la música. Con el silencio final… Uuaaaaa, qué formal… jajaja. MIDACHI VUELVE… ¡PORQUE SÍ!".