“Un grito de corazón”: Vuelve Dady Brieva al Coliseo Podestá de La Plata

Dady Brieva

Dady Brieva, uno de los actores y humorista más queridos del ambiente artístico dará nuevamente su show “Un grito de corazón” este viernes 19 de septiembre a las 21 horas en el teatro Coliseo Podestá de La Plata.

El show se trata de una serie de monólogos que encabeza el propio Dady y que mezcla humor con drama y vivencias personales. “Dady: Un grito de corazón” cuenta historias que nos marcan y risas que nos unen. Durante la obra, Dady transportará al público y lo llevará a las historias inolvidables de la vida misma, llenas de fe, pasión y de amor. Para comprar las entradas acceder al siguiente link: https://coliseopodesta.laplata.gob.ar/actividad/stand-humorista/dady-un-grito-de-corazon.

Las entradas son por demás accesibles: Las Plateas de la fila 1 a la 10 valen $29.000; y de la fila 11 a 20 el precio es $27.000. El Palco tiene un costo de $29.000, la Bandeja de $25.000 y las ubicaciones de Tertulia y Paraíso de $22.000.

A lo largo de sus monólogos, el humorista pasa por su infancia hasta la actualidad; y lo transita como sólo él sabe hacerlo por situaciones plenamente identificables para un público que verá en Dady un espejo de sus propias historias a plena carcajada. En este espectáculo, Brieva se ofrece como un “relator de situaciones’ de las que no hay registro “apelando a entrañables personajes, música, canciones, anécdotas, nostalgia y fundamentalmente un humor inigualable”.