Figura de Telefe reveló que fue víctima de una estafa millonaria: "Me arruinaron"

Brian Lanzelotta atraviesa un momento de enorme angustia económica. El ex Gran Hermano denunció públicamente que fue víctima de una estafa millonaria relacionada con Bien Limpio, su emprendimiento de papel higiénico y rollos de cocina. Según su relato, todo comenzó cuando recibió el pedido más grande que había tenido hasta ese momento: 3.800 bolsones, un volumen equivalente a la carga de un camión semirremolque. Un trabajo que normalmente demanda 20 días de producción, esta vez debía estar listo en apenas una semana.

Una producción a contrarreloj

Para afrontar la compra de materia prima, Lanzelotta recurrió a su suegro, quien habría sacado un préstamo para financiar la operación. Con ese dinero compró papel, conos y bolsas. Pero la semana estuvo cargada de complicaciones: hubo problemas con una máquina, llegó papel en mal estado y costó conseguir empleados. "Fue una semana muy dura. Estuve viviendo en el galpón con mi hermano, los dos ahí, codo a codo, mano a mano", relató. A eso se sumó una inundación en el depósito y, finalmente, la rotura de una de las máquinas, lo que le impidió completar el pedido: entregó 3.100 de los 3.800 bolsones acordados.

Brian Lanzelotta fue estafado con su emprendimiento.

Según su versión, cuando el camión fue a retirar la mercadería, el supuesto cliente aseguró haber realizado la transferencia. Sin embargo, en el banco le confirmaron que no figuraba ningún pago pendiente ni acreditado. Además, los datos utilizados en la operación, CUIT y DNI, no correspondían a ninguna persona o empresa real. "Me estafaron, nos robaron, me arruinaron, me hicieron pelota", expresó en uno de los videos que compartió en sus redes.

Un golpe económico y emocional

El mediático estimó la pérdida en 17 millones de pesos, aunque calculó que necesitaría recuperar casi 20 millones para cubrir todos los gastos. "Le debo al de las bolsas, le debo al de los conos, le debo a la papelera, le debo a mi suegro, que es al que más le debo, un montón de plata", enumeró.

También contó que ese dinero estaba destinado a gastos familiares como el alquiler y las cuotas de sus hijos: "Hoy no tengo plata ni para pagarme una gaseosa". Por el momento, la denuncia se basa en su propio relato y en la información obtenida de su banco.