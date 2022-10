El picante cruce en Canta Conmigo Ahora que enmudeció a Tinelli: "Fuera de lugar"

Oscar Mediavilla y Brian Lanzelotta tuvieron un inesperado enfrentamiento en Canta Conmigo Ahora.

Oscar Mediavilla, productor musical, y el cantante Brian Lanzelotta, protagonizaron una fuerte discusión en Canta Conmigo Ahora (El Trece), el reality show de canto conducido por Marcelo Tinelli en el que forman parte del jurado.

Todo comenzó cuando Mediavilla le dijo a una de las participantes, Clara Marain, que cometió un error al haber elegido la canción de Shania Twain, Man I Feel Like a Woman, ya que no considera conveniente que los artistas de lengua castellana interpreten canciones en inglés. Brian intervino, demostró estar en desacuerdo con el productor y comenzó un picante cruce.

"Sos una bella chica y joven, y eligiendo un buen repertorio podrías estar haciendo otras cosas que no son las habituales, pero va a haber una corriente pronto en la que van a volver las grandes cantantes a los escenarios”, le aconsejó Mediavilla.

En este sentido, el productor le remarcó que eso "es muy importante, porque vivimos en un lugar en el que se habla en español y es muy difícil que un artista tenga éxito cantando en un idioma que no es el nuestro". "Y cantando en español, podés generar empatía con el público que te escucha y te va a amar”, sumó Oscar.

Lanzelotta se metió en la conversación y opinó que cada artista es libre de cantar lo que quiera. "Me parece que estamos en un país en el que podemos elegir los que se nos canta para cantar, y no porque hablemos en español tenemos que cantar en español. Y yo amo cantar en español, pero que cante lo que ella quiere, no lo que digan los demás”, argumentó.

“Es un comentario como que está fuera de lugar. Estamos hablando de música, no de ‘la gente puede’... Parece una clase de educación democrática de cuando era chiquito”, le discutió Mediavilla. “¿Por qué si hablas castellano tenés que cantar en castellano?”, le preguntó Brian.

El productor intentó explicarle que un artista musical tiene que cantar lo que la gente de su país consume, pero el cantante se mantuvo firme en su postura. “¿Pero vos qué sabés qué gente quiere ella que la consuma?”, insistió Brian. “Bueno, no tengo ganas de discutir”, cerró Oscar.

La confesión de Marcelo Tinelli: "No me avergüenzo de decirlo"

Recientemente, Marcelo Tinelli conversó con Ignacio González Castro y le confesó que el objetivo de su trabajo es "hacer un buen número de rating" sin importar cómo sea su programa. "Yo trabajo para hacer buen número de rating. No tengo esta cosa de los actores cool que te dicen: ‘No, si no me venís a ver al teatro, no me importa. A mí me interesa hacer un buen producto. Yo no miro el rating’. Yo les digo a todos: ‘Tratá de mirarlo, porque de eso vivís, boludo’. Y no me avergüenzo de decirlo", expresó el conductor.