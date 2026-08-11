Hay un árbol ideal para el hogar prque no levanta el piso, da frutos en verano y soporta la sequía.

Si tenés un patio pequeño o una terraza y soñás con tener un árbol frutal, el ciruelo puede ser la solución perfecta. Esta especie no solo aporta belleza con su follaje y flores, sino que además se adapta muy bien a espacios reducidos, alcanzando un porte máximo de cuatro a cinco metros.

El tamaño compacto del ciruelo lo hace ideal para jardines pequeños, macetas grandes o jardineras, sin que su crecimiento genere inconvenientes. Su sistema de raíces es uno de sus grandes beneficios, ya que es poco invasivo y no representa un riesgo para pisos o estructuras cercanas, algo fundamental para quienes viven en zonas urbanas.

A diferencia de otros árboles frutales que necesitan raíces profundas y extensas, el ciruelo se sostiene con un anclaje más moderado, evitando levantar pisos o dañar revestimientos delicados. Además, su resistencia a la sequía es destacable: aunque es recomendable regarlo de forma moderada en épocas secas, puede adaptarse a climas cálidos y a suelos con buen drenaje, produciendo fruta incluso con menor disponibilidad de agua.

En primavera, este árbol sorprende con una hermosa floración de flores blancas o rosadas que atraen a abejas y mariposas, favoreciendo la biodiversidad del entorno. Luego, en verano, esas flores se transforman en ciruelas dulces y jugosas, ideales para disfrutar frescas o en preparaciones caseras.

El ciruelo se desarrolla con un sistema radicular poco invasivo.

Para mantenerlo saludable y asegurar una buena cosecha, solo se requieren algunos cuidados básicos. Es importante aplicar un abono equilibrado al inicio de la temporada templada y realizar podas ligeras cada año para mejorar la circulación del aire entre las ramas. Por todas estas características, el ciruelo se posiciona como una opción accesible y práctica para quienes quieren sumar un árbol frutal a su hogar sin preocuparse por el espacio o los daños a las estructuras.

No es un mito: el truco ancestral para que tu limonero crezca más fuerte y más rápido

Hay un mito que dice que si insertamos cierto elemento en un limonero, hace que crezca mucho más fuerte y rápido. El limonero es uno de los árboles más añorados por todas las personas, ya que además de su belleza, si está bien plantado, puede dar los limones más grandes y deliciosos. Si no tenés un árbol de limones, y en lugar de esto tenés un pequeño limonero en una maceta, también podés aplicar este truco.

De acuerdo con esta creencia popular, si se inserta un clavo de hierro en un limonero, puede dar frutos más rápido. Pero, ¿este truco es un simple mito o hay un sentido detrás de él? Primero que nada, cabe destacar que no es una solución milagrosa. Sin embargo, puede aportar un pequeño beneficio si se realiza bien.