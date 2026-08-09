Así es la mansión campestre de María Vázquez y Adolfo Cambiaso: lujo y vida familiar en el campo

La modelo María Vázquez y el polista Adolfo Cambiaso eligieron una vida íntima y vinculada al campo, donde su mansión se destaca por un estilo que combina la calidez de la madera y tonos neutros con muebles y luminarias de diseño contemporáneo.

La propiedad, que se extiende en un amplio terreno rodeado de árboles y caminos internos, refleja la pasión de la pareja por la naturaleza y la equitación. La vivienda de tres pisos se presenta como un refugio familiar, con espacios amplios y luminosos.

Los detalles de la mansión de Adolfo Cambiaso y María Vázquez

Uno de los sectores más destacados es la caballeriza, un espacio esencial para el reconocido polista y su familia, donde no solo se alojan los caballos sino que también se desarrollan actividades deportivas y de entrenamiento.

En el exterior, la vivienda cuenta con una galería equipada con muebles de ratán y una pérgola que invita a disfrutar al aire libre, además de una pileta descubierta acompañada por reposeras a ambos lados, ideal para relajarse en días soleados. Los amplios ventanales permiten una conexión visual directa con el parque y los caminos que cruzan la propiedad.

El diseño interior mantiene un equilibrio entre lo rústico y lo moderno. La casa incluye dos grandes livings con sillones de cuero, pensados para reuniones familiares, y una cocina con alacenas blancas, muebles de estilo clásico y una isla central con mesada de mármol, que además funciona como espacio para desayunar o acompañar la preparación de comidas gracias a sus banquetas altas.

La circulación entre los ambientes es fluida, facilitada por una escalera principal de madera blanca y una escalera caracol que aporta un toque contemporáneo dentro del estilo campestre. Este detalle suma modernidad sin romper con la esencia rural del hogar.

En el dormitorio principal, la decoración sigue la paleta campestre pero suma elementos que aportan sofisticación, como sillones con estampado animal print, respaldos de cuero oscuro, tejidos blancos y una alfombra clara que aporta calidez y confort.

En la decoración predominan:

Madera

Blanco

Beige

Marrones

Cuero

Fibras naturales

Alfombras de inspiración campestre

Lámparas

La vida en esta propiedad refleja la unión entre la pasión por el polo y el amor por la familia, donde cada espacio está pensado para combinar comodidad, funcionalidad y estética. Sin dudas, una casa que invita a desconectarse y disfrutar del entorno natural sin resignar el estilo y el lujo.