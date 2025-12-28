La ridícula comparación de un empresario argentino entre Diego Maradona y Adolfo Cambiaso: "Más talentoso"

La ridícula comparación de un empresario entre Maradona y Adolfo Cambiaso: "Talentoso".

Un empresario argentino despertó la polémica con una insólita comparación entre Diego Armando Maradona y Adolfo Cambiaso, referente y máxima figura del polo en Argentina. Lando Simonetti, fundador y actual director de la marca de ropa La Martina, aseguró que el jugador de La Dolfina es "más talentoso" que el ídolo campeón del mundo en México 1986 y lo justificó, de forma ridícula, diciendo que el deporte en el que destaca y las acciones que realiza tienen mayor dificultad que el fútbol.

"Te voy a mostrar a un deportista que es mucho más talentoso que Maradona", comenzó relatando Simonetti en diálogo con el influencer Gonzalo Seré. En su historia, recordó cómo trajo desde Italia a un periodista del diario Corriere della sera con la promesa de mostrarle a alguien que brillaba aún más que 'Pelusa', que años antes había sido el mejor jugador del Napoli.

El insólito argumento de un empresario para asegurar que Cambiaso es más talentoso que Maradona: "Es una computadora"

"Ahora Cambiaso se hizo mucho más grande, más tranquilo. Cuando era chico era irreverente. Él hace eso con una pelotita. Maradona tiene una pelota grande", sentenció el empresario y dueño de La Martina. "Maradona juega con sus dos patas en el pasto con una gramilla perfecta; 'Adolfito' juega arriba de cuatro patas de un caballo, en un pasto que tiene agujeros. Por eso a veces se la llevan en el aire, para que no pique y se le vaya. Tiene que ir a 40 o 50 kilómetros por hora, con un taco que mide dos metros. Le pega con el cigarro, no sólo en un caballo porque llevan al partido cinco o seis caballos que van cambiando. Es una locura, una computadora tiene que ser. Maradona tiene sus piernas, el pasto, una pelota y 10 jugadores que lo cubren".

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de mensajes de repudio frente a estas palabras contra Diego, el máximo ídolo del deporte nacional. "Los chetos viven en un mundo paralelo" y "El mismísimo Cambiaso le diría que está equivocado, que encima es el más maradoneano de los polistas" fueron algunos de los comentarios que aparecieron luego de que se hicieran públicas las declaraciones.

La relación de Diego Maradona con el polo: su amistad con Adolfo Cambiaso y

La comparación de Lando Simonetti resultó llamativa por la gran amistad que tuvieron Maradona y Cambiaso, quienes compartieron asados y momentos por fuera de las canchas. Incluso, después del fallecimiento del '10', el equipo de La Dolfina se presentó en el 127° Argentino Abierto de Polo con camisetas conmemorativas en su honor.

Cambiaso y Maradona mantuvieron una gran amistad: el polista contó en varias ocasiones que compartieron asados y partidos de golf.

Cambiaso había expresado su admiración por Diego en numerosas ocasiones: al igual que con exponentes de otras disciplinas, el astro argentino iba a presenciar partidos de polo para alentar a su amigo. "Eternamente Diego... te vamos a extrañar. Mi más sentido pésame a todos sus familiares y amigos. Como deportista e ídolo no hay nada que pueda agregar que no se sepa. Como persona me quedo con su gran carisma, con nuestras charlas y momentos íntimos compartidos. Con sus palabras siempre generosas hacia mi persona y mi familia. Diego siempre Diego", escribió el día de su muerte.