La pregunta de Rodolfo Barilli que descolocó a Facundo Moyano: "No te tenés por qué..."

Facundo Moyano habló por primera vez públicamente tras el escándalo que protagonizó junto a su pareja, la influencer Candela Arizaga, y lo hizo en una entrevista con Rodolfo Barili en Telefe Noticias. Durante la charla, el exdiputado nacional y actual titular del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) negó haber ejercido violencia de género, haberla privado de su libertad y que hayan consumido cocaína en su departamento de Belgrano.

Su versión sobre los videos virales

Respecto a las imágenes que se viralizaron, donde se lo señaló como el hombre que corría detrás de Arizaga tras salir de su edificio, Moyano lo negó de manera tajante: "Nunca soy yo el que la está corriendo. Es algo que lo tengo que decir. No vengo a ponerme de víctima ni de acusar a nadie. Vengo a defenderme. Yo no corrí a Candela porque ella bajó en el ascensor y yo bajé 5 minutos después".

Moyano tuvo que correr detrás de su pareja.

Sobre lo sucedido dentro del departamento, relató que Arizaga sufrió un paro cardíaco y que él intervino para asistirla: "Le hice RCP a Candela. La primera comunicación que tuve fue con el portero, para contarle lo que había pasado".

La pregunta que lo descolocó

El clima cambió cuando Barili le señaló que vivía en una torre importante y le preguntó cómo hacía para pagar el alquiler. Moyano, a la defensiva, respondió: "Obviamente, lo pago con mi sueldo. ¿Cuál es el problema?".

Ante la insistencia del periodista sobre sus ingresos, el sindicalista cambió de postura en el asiento y disparó: "No te tenés por qué enterar, por una cuestión de seguridad". Cuando Barili le aclaró que no había ninguna acusación de por medio, Moyano redobló la apuesta: "Yo no tengo que dar ningún tipo de explicación. ¿Por qué te tengo que decir cuánto pago de alquiler?".

Las imputaciones y la causa judicial

Moyano también se refirió a la investigación en su contra y aseguró que Arizaga nunca lo acusó de haberla golpeado o retenido: "Tengo dos imputaciones: privación ilegítima de la libertad y violencia de género. Pero Candela nunca dijo que fue así". Además, sostuvo que fue él quien pidió ayuda esa madrugada y que su exposición pública influyó en su detención: "Soy consciente de que estuve detenido porque soy Facundo Moyano".