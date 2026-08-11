El plan para Gaza sigue vigente, según un responsable de la Junta de Paz

FOTO DE ARCHIVO. Unos palestinos inspeccionan los daños en el lugar donde se produjo un ataque israelí el miércoles, en la ciudad de Gaza

El plan para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue ‌vigente y continúan las ‌conversaciones con Israel, declaró el lunes un responsable de la Junta de Paz, después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, rechazara una retirada israelí hasta que el grupo miliciano palestino Hamás esté "verdaderamente desarmado".

Netanyahu reiteró el domingo ​su rechazo al ⁠plan para Gaza en unas declaraciones televisadas ‌dirigidas a su Gobierno de derecha. ⁠Esta medida se produjo ⁠a pesar de que el ejército israelí ha cesado de hecho los ataques en el territorio ⁠bajo la presión de Estados Unidos.

"El ​plan sigue muy vigente y avanzando", ‌declaró el responsable a ‌Reuters.

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"El proceso se basa en la aplicación ⁠y la verificación sobre el terreno. Las conversaciones con Israel continúan, y el marco está diseñado de tal forma que cada ​fase solo ‌avanza una vez que se han cumplido los compromisos requeridos", explicó el responsable.

Trump anunció el mes pasado que se había producido un avance decisivo en ⁠su plan para poner fin a la guerra, con el que tanto Israel como Hamás se mostraron de acuerdo: las fuerzas israelíes se retirarían a medida que Hamás se desarmara y una Fuerza Internacional de Estabilización colaboraría con una nueva ‌fuerza policial palestina para garantizar la seguridad del enclave.

Rápidamente han surgido complicaciones con dudas sobre el calendario del plan.

"La hoja de ruta se ha acordado entre la Junta de Paz y ‌Hamás, y las conversaciones con Israel continúan. No se le pide a Israel que confíe a ciegas ‌ni que ⁠dé pasos irreversibles antes de que se hayan tomado medidas verificadas sobre ​el terreno", afirmó el responsable.

Con información de Reuters