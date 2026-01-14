Ganó un Globo de Oro por Las Guerreras del K-Pop, pero carga con una triste historia: quién es EJAE, cantante revelación de Netflix

La historia de EJAE, la cantante detrás de Las Guerreras del K-POP-

El reciente trunfo de la película Las Guerreras del K-POP en los Globos de Oro -ceremonia en la que se alzó invicta en las ternas Mejor Película Animada y Mejor Canción Original- marcó también una victoria personal para la cantante EJAE, autora de la exitosa Golden, quien carga con una dura historia de superación.

Antes de llegar a Netflix y ser la voz de las canciones de Las Guerreras del K-POP, EJAE tuvo una intensa vida de intentos y rechazos en la industria musical. La compositora arrancó con apenas 11 años, cuando fue aceptada como trainee en SM Entertainment, una de las agencias más importantes de Corea del Sur. Aplicar como trainee significa seguir una rutina extrema de clases de canto, baile, actuación. control de imagen y ejercicio durante más de una década de evaluaciones estrictas. Todo para conseguir un lugar entre los grandes artistas del K-POP.

Pero EJAE tardó en encontrar el éxito y mientras veía como otros grupos o solistas triunfaban, ella navegaba en una dura depresión. La cuestión empeoró cuando la artista dejó de ser joven, ya que el sistema de los ídolos pop privilegia a la juventud, y fue descartada por la agencia. A pesar del desgaste físico que le provocaron tantos años de trainee, EJAE desarrolló otra veta en la música como compositora y letrista, y ahí empezó a disfrutar las mieles del reconocimiento.

De 0 a 100: el éxito de Las Guerreras del K-POP y el récord histórico que alcanzó

Las Guerreras K-Pop, película animada de Netflix, fue un punto de inflexión en su carrera ya que la canción Golden, de su autoría y voz, terminó en el top del Billboard Hot 100 durante semanas, algo raro para un grupo femenino ficticio. La emoción al ganar el premio a Mejor Canción Original en los recientes Globos de Oro no se hizo esperar y ella misma lo dejó plasmado en su discurso de aceptación: “Nunca es tarde para brillar como naciste para hacerlo".