Qué serie recomendada de Netflix ver este fin de semana del 17 y 18 de enero 2026

"Él y Ella", disponible en Netflix.

La plataforma de streaming Netflix arrancó el 2026 con uno de sus estrenos más comentados del año: Él y Ella (His & Hers), una miniserie de seis intensos episodios que se ha colocado entre los títulos más vistos a nivel global desde su lanzamiento el 8 de enero de 2026.

Adaptada de la novela homónima de la escritora británica Alice Feeney, esta producción combina misterio, tensión y una narrativa de ambigüedad constante que mantiene al espectador en vilo hasta el final. La historia gira en torno a Anna, una periodista que regresa al pequeño pueblo de Dahlonega, Georgia, tras enterarse de un brutal asesinato. Al involucrarse en la investigación, su exmarido, el detective Jack Harper, se convierte tanto en su aliado como en su principal sospechoso.

¿Por qué ver "Él y Ella" este fin de semana?

Algo que hace única a Él y Ella es su estructura narrativa fragmentada: la trama se presenta desde múltiples perspectivas y obliga al público a cuestionar qué es verdad y qué es mentira, como si se tratara de un juego en el que la audiencia es parte de la resolución del conflicto. Esta dualidad, tal como su nombre lo sugiere, se explora en cada giro de la investigación, invitando a los espectadores a desconfiar de cada testimonio. Además, es una miniserie recién estrenada de la cual se está generando gran conversación.

Los capítulos son cortos e intensos. Esta miniserie es perfecta para una maratón de fin de semana: atrapante, con un ritmo que no da respiro y con suficientes sorpresas como para mantenerte en la pantalla. Si te gustan los misterios psicológicos con personajes complejos y tramas que te hacen pensar, Él y Ella es una apuesta segura este sábado y domingo.

Tessa Thompson, protagonista de "Él y Ella".

Datos reveladores sobre la miniserie

El reparto de Él y Ella está encabezado por Tessa Thompson, conocida por su papel de Valquiria en el Universo Cinematográfico de Marvel, y Jon Bernthal, famoso por interpretar a Punisher en varias producciones del mismo universo cinematográfico. Ambos realizan actuaciones sólidas que han sido destacadas por la audiencia, dando vida a personajes complejos cuya relación personal y profesional se entrelaza en una trama donde nada es lo que parece.

La recepción del público ha sido notablemente fuerte: la serie alcanzó el primer lugar del ranking de Netflix en unos 75 países, y aunque en algunos mercados quedó segunda detrás de otras producciones populares. Las opiniones en medios especializados van desde elogios por su tensión sostenida y giros sorprendentes, hasta comentarios mixtos respecto a algunos desenlaces narrativos. En general, uno de los thrillers más sorpresivos de la temporada.