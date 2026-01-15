La secuela de Sicario es una de las películas más vistas de Netflix.

Estrenada en 2008 y siendo la secuela directa de Sicario de 2015, la aclamada producción dirigida por Denis Villeneuve, Sicario: Día del soldado desembarcó en Netflix para profundizar el lado más oscuro, violento y moralmente ambiguo de la guerra contra el narcotráfico en la frontera entre Estados Unidos y México.

En esta segunda entrega, la dirección queda en manos de Stefano Sollima, mientras que el guion vuelve a estar firmado por Taylor Sheridan, creando un universo realista con zonas de grises morales. Protagonizada nuevamente por Benicio del Toro y Josh Brolin, la película profundiza en las consecuencias de la violencia del comercio ilegal, elevando la apuesta política y emocional de la historia original.

¿De qué se trata Sicario: Día del soldado?

La trama de Sicario: Día del soldado se sitúa en un contexto de creciente tensión en la frontera sur del gigante norteamericano. Es que, luego de una serie de atentados terroristas en suelo estadounidense, presuntamente vinculados a cárteles mexicanos que trafican personas, servirá como detonante para que la Casa Blanca decida actuar sin restricciones legales. En este escenario reaparece Matt Graver, interpretado por Josh Brolin, un agente del gobierno que opera en los márgenes de la ley y que recibe la orden de desestabilizar a los cárteles enfrentándolos entre sí. Para cumplir esta misión, vuelve a recurrir a Alejandro Gillick, el personaje de Benicio del Toro, un sicario implacable con un pasado marcado por la tragedia y la venganza.

A diferencia de la primera entrega, se deja de lado el punto de vista del espectador “externo” para sumergerse de lleno en la lógica interna de quienes ejecutan las operaciones encubiertas: Gillick ya no es solo una figura enigmática y amenazante, sino el eje emocional del relato. Su historia personal, ligada al asesinato de su familia por parte de un cártel, vuelve a ocupar un lugar central, especialmente cuando se le encomienda secuestrar a la hija de un poderoso capo como parte de la estrategia de desestabilización.

La película también propone una mirada crítica sobre las decisiones políticas tomadas desde el poder. El guion de Sheridan sugiere que la llamada “guerra contra el terrorismo” y la “guerra contra las drogas” se entrelazan de manera peligrosa, justificando acciones ilegales bajo el argumento de la seguridad nacional.

Ficha técnica de Sicario: Día del soldado