Reparto de "His and hers (Él y ella)", la serie de Netflix: quiénes actúan y lista de actores

Elenco de "His & Hers (Él y Ella)", disponible en Netflix.

Netflix sumó a su catálogo His & Hers (Él y Ella), una miniserie de seis episodios que se mueve con soltura entre el suspenso policial y el drama psicológico. Estrenada en enero de 2026, la producción adapta la exitosa novela homónima de la escritora británica Alice Feeney, y propone una historia marcada por las versiones enfrentadas, los secretos del pasado y la fragilidad de la verdad cuando es contada desde distintos puntos de vista.

La trama gira en torno a Anna Andrews, una periodista que supo ser una figura reconocida en televisión y que ahora vive retirada, lejos del foco mediático. Su rutina se ve alterada cuando ocurre un asesinato en su pueblo natal, un caso que despierta su instinto profesional y la obliga a regresar a un lugar del que había escapado emocionalmente. El crimen no solo sacude a la comunidad, sino que también reabre heridas personales: el encargado de la investigación es Jack Harper, detective del caso y exmarido de Anna.

Elenco principal de "His & Hers (Él y Ella)"

Tessa Thompson como Anna Andrews, periodista retirada que vuelve a su pueblo tras los asesinatos.

Tessa Thompson, como Anna Andrews.

Jon Bernthal como Jack Harper, detective a cargo de los crímenes y exmarido de Anna.

Jon Bernthal, como Jack Harper.

Sunita Mani es Priya, una colega periodista que evidencia los límites éticos.

Sunita Mani, como Priya Shah.

Pablo Schreiber es Richard Collins, un personaje clave de la comunidad.

Pablo Schreiber, como Richard Collins.

Marin Ireland, interpreta a Laura, con una historia personal clave para el entramado.

Marin Ireland, como Laura Mitchell.

Crystal Fox, interpreta a Alice, la madre de Anna.

Crystal Fox, como Alice Andrews.

"Él y Ella": una historia innovadora y perturbadora

His & Hers (Él y Ella) construye un relato tenso donde conviven la investigación policial y el conflicto íntimo entre sus protagonistas. Cada episodio suma nuevas pistas, pero también nuevas dudas, dejando en claro que nadie es completamente confiable. La serie juega constantemente con la percepción del espectador, alternando miradas y revelando cómo los recuerdos, el trauma y el ego pueden distorsionar la realidad.

Uno de los puntos fuertes de la miniserie es su enfoque psicológico. Anna no responde al molde clásico de heroína: es contradictoria, ambigua y emocionalmente dañada. Jack, por su parte, tampoco ocupa un rol moralmente puro, sino que carga con frustraciones personales y profesionales que influyen en sus decisiones. El resultado es una historia incómoda, sostenida más por los personajes que por la acción, que desemboca en un final sorpresivo y deliberadamente perturbador.

