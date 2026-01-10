No es Doctor Milagro: la galardonada serie de médicos que sumaron a Netflix y es ideal para ver el fin de semana.

Netflix acaba de sumar a su catálogo una de las series de médicos más icónicas, y no, no se trata de Doctor Milagro, sino de la historia que inspiró a la misma y que se llevó muchos premios de la crítica: The Good Doctor. Este drama del 2017 se convirtió en el fenómeno televisivo de aquel año, tanto que contó con siete temporadas que la llevaron a durar hasta febrero del 2024.

Ahora, el gigante del streaming decidió incorporarla a su catálogo, lo cual fue muy bien recibido por los usuarios. En cuestión de horas se convirtió en una de las series más vistas de la plataforma de lo que va del 2026. No se trata de magia, sino que esta historia es una de las más conmovedoras de la última década. A continuación te contamos de qué trata y por qué es ideal para ver este fin de semana.

Netflix sumó a su catálogo The Good Doctor.

De qué trata The Good Doctor, la serie ideal para ver el fin de semana

The Good Doctor sigue la historia de Shaun Murphy, un joven cirujano con autismo y síndrome del sabio de una pequeña ciudad, donde tuvo una infancia complicada. El protagonista de esta emotiva historia decide mudarse para unirse al prestigioso departamento de cirugía en San José St. Bonaventure Hospital. Allí se enfrentará a los prejuicios, que poco a poco se irán acallando gracias a sus extraordinarios dotes de médico. El amor, la amistad, la envidia y la medicina se entrecruzan para dar vida a esta historia que terminó por ser la favorita de millones alrededor del mundo.

Reparto de The Good Doctor: quiénes actúan en la serie

The Good Doctor es protagonizada por un reparto de primer nivel, que da vida a personajes que quedaron por siempre en los corazones de millones de televidentes. A la cabeza se encuentra Freddie Highmore, quien de forma magistral interpreta a Shaun Murphy. A continuación te compartimos la lista completa de actores y actrices que actúan en la serie: