El documental de Netflix sobre una macabra influencer ideal para ver el fin de semana.

Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story es un documental de Netflix que se estrenó el 30 de diciembre de 2025 en la plataforma, marcando uno de los lanzamientos más comentados de fin de año en el género de crónica real.

El director es Skye Borgman, conocido por su trabajo en otros documentales de true crime que examinan casos impactantes y perturbadores. La trama se adentra en la historia real de Jodi Hildebrandt, una terapeuta y coach de vida en Utah (Estados Unidos), cuya caída pública comenzó con acusaciones y posterior arresto por abusos graves contra menores junto con la influencer y creadora de contenido Ruby Franke. Hildebrandt dirigía un negocio de “asesoramiento” y terapia que supuestamente ayudaba a parejas y familias, mezclando creencias religiosas con técnicas de control emocional.

A través de entrevistas con exclientes, autoridades y expertos, el documental reconstruye cómo la influencia que ejercía sobre sus seguidores y pacientes derivó en una situación extrema de abuso físico y psicológico. El relato está estructurado para llevar al espectador de manera cronológica y con testimonios directos desde los inicios de la relación entre Hildebrandt y Franke hasta el momento en que la justicia interviene tras la fuga de uno de los niños víctimas.

El documental se añade al nutrido catálogo de opciones de historias macabras basadas en hechos reales que tiene la plataforma Netflix. Para el 2026 la plataforma anunció que entre sus nuevas producciones sobre crímenes habrá una película sobre Yiya Murano, "la envenenadora de Monserrat".