Final explicado de "His and hers (Él y ella)", la serie de Netflix

"His and Hers (Él y Ella)", disponible en Netflix.

His & Hers (Él y Ella), disponible desde el 8 de enero de 2026 exclusivamente en Netflix, es una miniserie de seis episodios que promete intriga, giros inesperados y un final que ya da que hablar. Está basada en la novela homónima de la autora británica Alice Feeney, publicada en 2020. La producción se sitúa en la intersección entre el crimen policial y los secretos personales que todos preferirían olvidar. Es una apuesta más por la psicología que por la acción.

Desarrollo y final de "His and Hers (Él y Ella)"

La historia se centra en Anna Andrews (interpretada por Tessa Thompson), una periodista retirada que lleva una vida solitaria tras retirarse de la pantalla y enfrentarse a su pasado. Cuando se entera de un asesinato en su pueblo natal de Dahlonega, Georgia, Anna ve la oportunidad de volver a la acción y, quizá, cerrar viejas heridas. Su exmarido, el detective Jack Harper (interpretado por Jon Bernthal), es el encargado oficial de la investigación y, a medida que los episodios avanzan, ambos se ven forzados a lidiar con sus tensiones personales mientras intentan resolver una serie de crímenes. En el desarrollo, ambos generan sospechas sobre ser los responsables de los crímenes.

Sin embargo, en el desenlace, que ha generado tanto sorpresa como debate, se revela que la asesina no es la sospechosa más obvia sino la madre de Anna, Alice, quien confiesa en cartas haber cometido los asesinatos como una forma retorcida de proteger a su hija y manipular los eventos para que Anna regresara a su vida en Dahlonega.

Jon Bernthal y Tessa Thompson, protagonistas de la miniserie de Netflix.

Los roles clave en "His and Hers (Él y Ella)"

El elenco se apoya en interpretaciones que buscan sostener el peso psicológico de la historia. Tessa Thompson encarna a Anna Andrews con una mezcla de vulnerabilidad y dureza contenida: su personaje está atravesado por la culpa, el trauma y una necesidad casi obsesiva de controlar el relato, lo que la convierte en una protagonista compleja y, por momentos, poco confiable.

Por su parte, Jon Bernthal aporta intensidad a Jack Harper, un hombre marcado por el resentimiento, la frustración profesional y una relación emocionalmente inconclusa con la protagonista. Su personaje funciona como contrapeso moral, aunque también arrastra zonas grises que lo vuelven impredecible. El reparto se completa con Sunita Mani, Pablo Schreiber, Rebecca Rittenhouse, Marin Ireland y Crystal Fox.

La trama funciona como un juego de espejos entre dos perspectivas: la de la reportera obsesionada con encontrar la verdad y el policía que desconfía de todo y de todos.