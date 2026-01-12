Él y Ella es una de las producciones más vistas del catálogo de Netflix.

Con su estreno global en enero 2026, la miniserie Él y Ella promete ser uno de los nuevos fenómenos de Netflix.

Adaptada de la novela homónima de Alice Feeney, la producción de sólo seis capítulos logra encauzar crimen, misterio y drama psicológico en un pasaje de tensiones, verdades ocultas y giros inesperados.

¿De qué se trata Él y Ella?

La narrativa de Él y Ella gira en torno a Anna Andrews, una periodista con una carrera prometedora que atraviesa un momento delicado de su vida. Tras una temporada de aislamiento emocional y profesional en Atlanta, recibe noticias de un crimen brutal cometido en su ciudad natal, Dahlonega, un pequeño pueblo sureño con una comunidad estrecha y muchos secretos enterrados.

Decidida a cubrir el hecho, más aún luego de enterarse de que una vieja amiga suya había sido la víctima, se reencuentra con Jack Harper, detective a cargo de la investigación, y con quien, en el pasado, había contraído matrimonio y compartido el trauma de perder una hija.

La serie desarrolla una atmósfera en la que cada personaje parece tener algo que ocultar y donde las apariencias engañan continuamente: viejas amistades, rivalidades y traiciones resurgen con fuerza, deslizando la idea de que la violencia no es un fenómeno aislado, sino un reflejo de tensiones más profundas dentro de la pequeña comunidad.

"Reforzado por la química chispeante entre los protagonistas, la serie termina siendo más que la suma de sus partes y te mantiene enganchado de principio a fin", destacó el crítico de espectáculos Michael Peyton en IGN en referencia a Tessa Thompson y Jon Bernthal.

El elenco de Él y Ella incluye también a Pablo Schreiber, Crystal R. Fox, Sunita Mani, Rebecca Rittenhouse y Marin Ireland, entre otros, quienes contribuyeron a darle profundidad a una galería de personajes mucho más compleja, bajo la dirección de William Oldroyd.

Ficha técnica de Él y Ella