Martín Demichelis fue visto a los besos con una mujer.

Un video captado en un boliche mendocino volvió a poner a Martín Demichelis en el centro de la escena mediática. El exfutbolista y entrenador fue filmado en plena noche, conversando muy cerca y en evidente complicidad con una mujer morocha, mientras disfrutaban de la música y el clima festivo del lugar. Las imágenes, difundidas en A la tarde (América TV), reavivaron las versiones sobre un nuevo acercamiento afectivo, apenas semanas después de su separación de Evangelina Anderson, con quien compartió 18 años de relación.

Antes de presentar el material, el cronista Oliver Quiroz anticipó que se trataba de un enigma con nombre propio. “Él elige el silencio, no habla de estos temas. Pero aunque él no lo hace, sí lo hacen las señoritas con las que se encuentra”, dijo, dando pistas sobre lo que vendría. Minutos después, en el programa de Karina Mazzocco mostraron el video que llegó desde la cuenta @lomaspopucom, donde se ve al exdeportista en medio de la pista compartiendo un momento cercano con una mujer.

La aparición de Demichelis en Mendoza no fue casual. Quiroz recordó los viajes recientes del exentrenador y deslizó que la provincia podría tener un significado especial. “Decían que estaba allí por amigos… pero a alguien conoció allá”, lanzó, sugiriendo que el encuentro captado no sería aislado. El material rápidamente se viralizó y despertó especulaciones sobre su vida sentimental tras la ruptura.

El millonario divorcio de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Aunque manejaron la separación con bajo perfil, el divorcio entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis ya está en marcha y promete ser uno de los más costosos del espectáculo. Según contó Cora de Barbieri en A la tarde, la abogada de Evangelina, Jessica Brigandi, confirmó que ambas partes iniciaron las primeras negociaciones, aunque sin brindar detalles por tratarse de un caso de familia.

El periodista Daniel Fava fue más allá y planteó que el corazón del conflicto no está en lo que se conoce, sino en lo que todavía no salió a la luz. Según sus cálculos, el patrimonio de Demichelis superaría los 100 millones de dólares, sumando contratos como futbolista, ingresos como director técnico y propiedades.