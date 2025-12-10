Renunció de un momento a otro: una figura de América TV pegó el portazo

Una figura renunció a América TV.

El clima interno en LAM volvió a sacudirse con una noticia inesperada: Mónica Farro dejó el programa de manera abrupta, confirmando su renuncia en pleno aire y revelando que no volverá al panel. La vedette, que había logrado instalarse como una de las angelitas más directas del ciclo, explicó que su salida responde a compromisos laborales que la obligan a instalarse en Mar del Plata.

“Me voy por trabajo, estrenamos el 27 de diciembre y tengo que irme a ensayar con Nito Artaza”, contó Farro, quien este martes tuvo su último programa. La producción actuó con velocidad: según ella misma relató, ya la sacaron del grupo de WhatsApp del equipo, un gesto que dejó ver lo repentino de la decisión.

Ángel de Brito también se refirió al tema en vivo y confirmó que el cambio impactará en la estructura del ciclo: “Hoy es el último programa de Farro y tenemos una nueva que va a arrancar en 2026”. El enigma sobre quién ocupará ese asiento ya despertó especulaciones entre los seguidores del programa.

Yanina Latorre dejará LAM

Yanina Latorre también se despedirá de LAM, aunque en su caso la salida tiene fecha pactada: será a fines de diciembre de 2025. La panelista contó que la decisión no responde a conflictos, sino a un límite práctico que ya no puede sostener. Desde que asumió la conducción de Sálvese Quien Pueda —emitido en el mismo canal y justo antes de LAM— los tiempos se volvieron inmanejables. “No puedo seguir conduciendo, terminando y yendo a otro programa llegando veinte minutos tarde”, explicó Yanina, quien reconoció que empezó a faltar feriados y días sueltos porque el ritmo se volvió imposible.