Se conoció una preocupante noticia sobre la salud de Mónica Farro.

Mónica Farro volvió a preocupar a sus seguidores luego de que trascendiera que debió ser atendida de urgencia durante la madrugada de este miércoles. La artista uruguaya, que desde hace tiempo enfrenta problemas de salud relacionados con una anemia crónica, acudió a una guardia clínica tras presentar un cuadro de tos persistente y malestar general.

La información fue confirmada por el periodista Fede Flowers a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter). “Ahora Mónica Farro en la guardia esperando resultados por una posible recaída de la anemia crónica y por síntomas en pulmones por una tos de cuatro meses de evolución”, escribió el comunicador, que viene siguiendo de cerca el estado de salud de la vedette.

Qué se sabe de la salud de Mónica Farro

Según detalló Flowers, durante la madrugada Farro se realizó radiografías y estudios de laboratorio para determinar el origen de los síntomas. En función de esos resultados, los médicos decidirán si es necesario mantenerla internada para control y observación. El cuadro actual se suma a los antecedentes que la artista viene arrastrando desde el año pasado, cuando debió suspender parte de sus compromisos laborales por debilidad y fatiga.

En ese entonces, el mismo periodista había contado que Mónica atravesaba una anemia crónica “que la tenía muy cansada” y que los especialistas le habían indicado una dieta rica en hierro junto a medicación específica.