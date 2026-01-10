Murió el pelo largo: los 3 cortes de pelo frescos y elegantes que serán furor este verano 2026.

Hay tres cortes de pelo corto para mujer que van a ser tendencia este verano 2026, desplazando al clásico pelo largo recto. Si ya te aburriste y querés un cambio más fresco, cómodo y elegante, estos cortes te pueden inspirar.

Esta vuelta al pelo corto tiene que ver con una búsqueda que los expertos en estilismo llaman "elevated minimalism" (minimalismo elevado). Consiste en elegir cortes simples pero prolijos, bien hechos, que te den una imagen natural y fresca, sin que necesites estar horas frente al espejo peinándote.

Dentro de esta nueva ola, los cortes bob evolucionan a versiones más sofisticadas y adaptables. Van desde los estilos ultra lisos, para las que tienen pelo lacio, hasta otros con movimiento que favorecen a las de ondas y rulos.

Todos estos cortes cortos combinan elegancia, modernidad y versatilidad. Además, son ideales tanto para looks urbanos como para ocasiones más formales, como ir a trabajar o a un evento importante. La clave está en elegir un largo y una textura que acompañen tu tipo de pelo y estilo personal.

Los 3 cortes de pelo corto en tendencia para este verano 2026

1. Bob liso y pulido

Es el bob más pulido y prolijo de todos. Según contó Sam McKnight, estilista de celebridades, en diálogo con Elle, en las pasarelas domina este corte. Se lleva con líneas definidas, cero frizz y una textura controlada que realza el brillo natural del pelo. Es ideal para cabellos lacios o finos que buscan un look minimalista pero impactante.

2. Bob nube

Si querés un bob un poquito más largo y suave, este es para vos. La estilista Samantha Cusick lo describe como un corte que te hace lucir "cara" sin siquiera intentarlo. Se trata de un corte que roza la clavícula, con bordes redondeados y movimiento etéreo que enmarca el rostro “como una nube”. Ideal si tenés pelo ondulado o querés peinártelo con un cepillo redondo y secador de pelo con un buen brushing.

3. Shaggy bob con flequillo

“Si querés actualizar instantáneamente tu bob para 2026, agregá flequillo”, aconseja Cusick. Le da al pelo una forma suave, más corta en el centro y más larga en los laterales, con capas desfiladas que se peinan hacia atrás y enmarcan el rostro.

Da un aire francés y setentoso y permite un movimiento más liviano en lugar de un look pesado y recto. Se usa con un flequillo desmechado a la altura de las cejas o apenas debajo, para un look rockero y despreocupado. Queda bien tanto con rulos, pelo lacio u ondulado. Podés peinarlo con crema para peinar o dejarlo al natural.