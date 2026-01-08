3 bikinis en tendencia para este verano 2026: con diseños modernos y para todos los gustos.

Hay tres modelos de bikinis que van a ser tendencia este verano 2026 y que ya se están viendo por todos lados. No importa si sos de las que prefieren algo clásico o si te animás a diseños más llamativos, vas a tener muchas opciones para elegir.

Esta temporada está marcada por la diversidad, con opciones pensadas para todos los estilos personales, edades y tipos de cuerpo. La idea es que cada una pueda encontrar un bikini que la haga sentirse cómoda y segura, sin tener que seguir una única regla estética ni una moda pasajera.

Este verano se destaca por la mezcla de tendencias: desde diseños más minimalistas hasta otros con detalles y estampados que no pasan desapercibidos. Podés usarlas tanto para ir a la playa como para una tarde de pileta con amigos.

Los 3 modelos de bikini en tendencia para este verano

1. Bikini con apliques

Los bikinis con apliques son una de los grandes protagonistas de la temporada. Son argollas o diseños metálicos de figuras geométricas, corazones o flores, que le dan un toque sofisticado y diferente a la bikini.

Estos apliques pueden estar tanto en el corpiño como en los costados de la bombacha. Son ideales para sumarle un toque elegante a una prenda tan casual como la bikini.

Además, podés usar estos apliques estratégicamente según qué parte de tu cuerpo quieras destacar. Si querés poner el foco en el escote, te conviene una con aplique en el corpiño, mientras que si lo que buscás es resaltar la cadera, podés optar por una con un aplique ahí.

2. Bikini animal print de leopardo

El estampado de leopardo vuelve con fuerza y va a ser un clásico del verano 2026. Es un diseño mucho más sensual y llamativo, ideal para las que no quieren pasar desapercibidas.

Vienen desde versiones más minimalistas y elegantes hasta otras más jugadas, con diseños más grandes y cortes más llamativos. Además, favorece a distintos tipos de cuerpo porque el dibujo ayuda a estilizar y a generar un efecto visual dinámico.

3. Bikini con colores brasileros, para las que viajan a Brasil

Las bikinis inspiradas en Brasil, con colores verdes, amarillos y azules, no van a faltar esta temporada de verano. Son ideales si viajás a Brasil o te gustan esos colores, para un look alegre y fresco.

La ventaja de estos colores vibrantes es que resaltan el bronceado y te dan un aire veraniego. Vienen en una gran variedad de modelos, desde tops deportivos hasta triangulitos clásicos y bombachas de distintos cortes, para que puedas elegir la que te haga sentir mas cómoda.