El papa finaliza su primer viaje al extranjero rezando con 100.000 libaneses

El papa León XIV visita el Hospital Psiquiátrico De La Croix durante su primer viaje apostólico, en Jal el-Dib, Líbano

El papa León XIV finaliza el martes una visita de tres días a Líbano, con la que concluye su primer viaje al extranjero como líder católico, durante el cual abogó por la paz en Oriente Próximo y advirtió de que el futuro de la humanidad estaba en peligro por los sangrientos conflictos del mundo.

León, el primer papa estadounidense, rezará en el lugar donde se produjo una explosión química en 2020 en el puerto de Beirut y oficiará una misa católica en el paseo marítimo de la ciudad a la que se espera que asistan 100.000 personas, antes de partir hacia Roma con su séquito hacia las 1115 GMT.

El papa, que ha dicho que está en una misión de paz, ha instado a los líderes libaneses a perseverar en los esfuerzos de paz tras la devastadora guerra del año pasado entre Israel y Hezbolá, grupo apoyado por Irán, y los continuos ataques israelíes.

EL PAPA INSTA A LAS RELIGIONES A UNIRSE PARA SANAR LÍBANO

León, un relativo desconocido en la escena mundial antes de convertirse en papa en mayo, ha sido seguido muy de cerca en sus primeros discursos en el extranjero y en su interacción por primera vez con personas fuera de Italia, mayoritariamente católica.

En su reunión del lunes con líderes de las muy diversas sectas religiosas de Líbano, León los instó a unirse para sanar el país tras años de conflicto, parálisis política y crisis económica que han provocado oleadas migratorias.

Hizo un llamamiento a los líderes cristianos, musulmanes suníes y chiíes, y drusos para que demostrasen que personas de tradiciones diferentes "pueden vivir juntas y construir un país unido por el respeto y el diálogo".

El pontífice, de 70 años, visitó Líbano en la segunda etapa de un viaje que comenzó en Turquía.

"DOLOR TRAS DOLOR"

Maroun al-Malah, un estudiante de ingeniería paisajística de 21 años, llegó al lugar de la misa de León antes del amanecer para ofrecerse como voluntario y dijo que la visita podría suponer un reinicio para Líbano.

"Fue bonito saber que había un signo de esperanza que volvía a Líbano", dijo Malah a Reuters.

"Incluso en la universidad, solo pensamos en lo que podría venir después. Es solo dolor tras dolor tras dolor (...), especialmente después de que se produjera la tercera mayor explosión" en el puerto, dijo.

La explosión de 2020 en el puerto de Beirut mató a 200 personas y causó daños por valor de miles de millones de dólares, pero la investigación sobre la causa se ha estancado y nadie ha rendido cuentas.

Está previsto que León rece en el lugar de los hechos, deposite una corona de flores en un monumento conmemorativo y salude a algunos supervivientes de la explosión y familiares de las víctimas.

También visitará uno de los hospitales psiquiátricos de Líbano, dirigido por monjas franciscanas.

Líbano, que cuenta con la mayor proporción de cristianos de Oriente Próximo, se ha visto sacudido por los efectos del conflicto de Gaza cuando Israel y Hezbolá entraron en guerra, culminando en una devastadora ofensiva israelí.

El país, que acoge a un millón de refugiados sirios y palestinos, también lucha por superar una grave crisis económica después de que décadas de despilfarro hundieran la economía a finales de 2019.

