La confesión de Ale Sergi que sorprendió a sus fanáticos: "Desde hace mucho".

Ale Sergi es uno de los mayores referentes de la industria del pop nacional y su extensa carrera no solo lo consagró como cantante, sino como un intelectual de la música. En sus más de 20 años en el medio, el integrante del dúo Miranda! recorrió escenarios de todo el país, pero supo mantener una gran distancia entre la exposición pública y su vida privada. Por este motivo, sorprendió cuando en una reciente entrevista abrió su corazón y habló de una faceta de él que pocos conocían.

En una entrevista que brindó con Teleshow, el intérprete de Traición y Mentía habló de una faceta musical que pocos conocen: la de coleccionista y la de DJ. Sergi cuenta con una basta colección de más de 3000 discos, los cuales empezó a coleccionar cuando tenía 10 años, donde inició su faceta de melómano. Sin embargo, cuando empezó a dedicarse a la música, se dedicó al canto y la composición, y tan solo unos años atrás consideró la opción de dedicarse a otra cosa.

En este marco, contó cómo empezó a ser DJ: "Desde hace mucho me gusta la música electrónica, y siempre me gustó la música de baile. Al principio no entendía bien lo que era el house, no escuchaba mucho, por ahí escuchaba más música disco y lo primero que me pegó de electrónica fue la época del trip hop, cuando salió Massive Attack y Morcheeba, ahí empecé a buscar un poco más". Luego profundizó: "De a poco fue entrando al house y al techno".

Así siguió: "Yo soy autodidacta, no es que haya ido a una escuela, tomé consejos de varios lados, particularmente de mi novia que es DJ, la Cintia, ella cuando estudió vinilos me empezó a tirar data. Yo tenía las dos bandejas en mi casa, pero una vez probé hace cuatro años y fue imposible, no los podía empatar, es decir ponerlos en el mismo bpm". Por último, setenció: "En cada bandeja tenés un pitch, que te sube y te baja la velocidad del disco. Entonces tenés que poner un disco en cada bandeja y hacer que los bpm, que el tiempo, combine, para poder subir uno y bajar el otro, y que el que está bailando no tenga que cambiar el paso". Ahora, Ale Sergi tendrá su propia presentación como DJ y espera convocar a miles de fanáticos que lo siguen por su carrera en Miranda!

⁠Ale Sergi dijo lo que nadie pensaba de su relación con Juliana Gattas: “Posesivo”

Ale Sergi y Juliana Gattas son los ya míticos cantantes de Miranda!. Recientemente ganaron su primer Gardel de Oro tras el lanzamiento de Hotel Miranda!, un álbum que recopila las mejores canciones de su repertorio con grandes colaboraciones de la escena nacional. Tras este inesperado triunfo, el dúo pop ingresó a la casa de Gran Hermano (Telefe) en donde compartieron un buen rato con los participantes.

Luego de su paso por el reality, los cantantes visitaron el streaming Espiando la casa (DGO) conducido por Diego Poggi. En ese sentido, hicieron íntimas confesiones sobre sus años como colegas de la música y sorprendieron por sus declaraciones.

"El otro día vi un TikTok donde decías que vos eras muy celoso de Juli", le dijo el periodista. Entonces, Ale Sergi se sinceró: "Sí, porque yo la quiero mucho.Yo soy muy posesivo pero es porque es tan buena. Si vos cantaras alguna vez con ella, no sabés lo que sería. No podés cantar más con nadie después".

Un dato a tener en cuenta, es que durante los comienzos de la banda, Juliana Gattas y Ale Sergi tuvieron una relación sentimental. Sin embargo, con el paso del tiempo supieron consolidar una gran amistad, más allá de su proyecto musical juntos.