Juliana Gattas confirmó lo que todos pensaban de su relación con Ale Sergi: "A veces"

La artista habló sin tapujos sobre su real vínculo con su compañero. Juliana Gattas rompió el silencio sobre su relación con Ale Sergi.

Juliana Gattas y Ale Sergi saltaron a la fama a principios de los 2000 por hits como Don y Yo Te Diré de su banda Miranda!. Las décadas pasaron y la banda siempre se mantuvo vigente y, después de su último disco de nuevas versiones de sus clásicos, el dúo atraviesa uno de sus momentos de mayor popularidad en su historia. De esa manera, volvieron los rumores sobre la relación entre Gattas y Sergi y la cantante se ocupó de revelar la verdad al respecto.

Hace tiempo se supo que Juliana y Alejandro comenzaron su relación como novios y que después quedaron como amigos, antes de formar su banda de electropop. A pesar de esta realidad, ha habido muchas especulaciones sobre el vínculo entre los artistas en la actualidad, ya que ambos son celosos de su intimidad. Los Miranda! dieron una nota juntos a Infobae y allí contaron la verdad del asunto.

"Tenemos un vínculo bastante particular y único. No tengo ninguna relación en mi vida parecida a la que tengo con Ale. Si bien a veces me siento muy familiar, no me llevo igual con él que con mi hermano. Tengo una comodidad y una distensión que no tengo con ninguna otra persona, ni con pareja", comentó Gattas sobre su real vínculo con Alejandro, a quien conoció hace más de 20 años, en 1998. Al mismo tiempo, Sergi reveló la importancia de su compañera en su vida: "En Juliana encuentro la socia ideal. La que cuando yo le propongo algo, ella lo engalana y me lo devuelve más lindo. Es genial así, yo no cambiaría nada. Para mí (Miranda!) ya va a durar por siempre, más allá de lo que hagamos".

Juliana Gattas y su vínculo artístico con Ale Sergi

La cantante estuvo como invitada en El Método, el ciclo de YouTube de Tomás Rebord, y allí habló de su alianza artística con Ale Sergi. "En el caso nuestro, Ale siempre compone muy rítmicamente. Se hace ese balbuceo medio en inglés, medio en un idioma que no existe. Los dos cantamos en esperanto primero (risas)", relató la artista.

Al mismo tiempo, en un reportaje con Infobae en 2020 reveló: "Mi socio y contraparte de Miranda! es muchísimo más del laboratorio. Le gusta tocar en vivo, pero está todo el día pensando música y su momento de éxtasis es alrededor de los instrumentos y la computadora: cuando busca el hit. Por mi forma de ser y también porque los roles fueron decantando así y los dos estamos cómodos, yo soy más del show".

Juliana Gattas sobre su vínculo con Lali

"Ella es hermosa, hace tiempo que le venía diciendo que tenía algo, pero no tuve oportunidad, se lo quería mostrar porque estuve con ella una vez en Madrid", contó Gattas sobre su relación con Lali Espósito, una de las artistas pop del momento. Y cerró: "Ahí me mostró canciones que todavía no habían salido de su disco y sabía que yo tenía esto que me re entusiasmaba, y cuando salió sentí muy genuina su reacción".