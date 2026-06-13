Lilia Lemoine defendió a Adorni: "Es inocente"

Lilia Lemoine defendió a Manuel Adorni en redes sociales; "Es inocente de lo que lo acusan", aseguró la diputada libertaria. Muy cercana tanto a Javier como a Karina Milei, la legisladora utilizó su cuenta de X para bancar a Adorni, quien ya es cuestionado inclusive por el PRO de Mauricio Macri, que en las últimas horas pidió por su destitución.

"El primer día lo dije: va a durar meses... y no van a parar NUNCA porque lo único que les importa es destruir a los alfiles de Milei", escribió Lemoine en sus redes sociales.

"Si logran bajar a Adorni... que es inocente de lo que lo acusan (y la persona que lo denunció SI SE ESTÁ ENRIQUECIENDO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA y por ello también fue denunciada) quién sigue?", concluyó la diputada libertaria.