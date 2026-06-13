Lilia Lemoine salió en defensa de Manuel Adorni en sus redes sociales, luego de que el Jefe de Gabinete presentara su declaración jurada, sumamente cuestionada por inconsistencias y omisiones que el propio funcionario reconoció. La diputada ratificó su respaldo, así como ya lo hicieron el presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria de Presidencia, pese a la presión de sectores aliados como el PRO para que echen a Adorni. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Lilia Lemoine defendió a Adorni: "Es inocente"
La diputada libertaria defendió al Jefe de Gabinete en sus redes sociales y aseguró que es "inocente de lo que lo acusan".
Hace 27 minutos
Lemoine salió en defensa de Adorni
Lilia Lemoine defendió a Manuel Adorni en redes sociales; "Es inocente de lo que lo acusan", aseguró la diputada libertaria. Muy cercana tanto a Javier como a Karina Milei, la legisladora utilizó su cuenta de X para bancar a Adorni, quien ya es cuestionado inclusive por el PRO de Mauricio Macri, que en las últimas horas pidió por su destitución.
"El primer día lo dije: va a durar meses... y no van a parar NUNCA porque lo único que les importa es destruir a los alfiles de Milei", escribió Lemoine en sus redes sociales.
"Si logran bajar a Adorni... que es inocente de lo que lo acusan (y la persona que lo denunció SI SE ESTÁ ENRIQUECIENDO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA y por ello también fue denunciada) quién sigue?", concluyó la diputada libertaria.
Hace 1 hora
Lidera la primera vuelta pero pierde el ballotage: el dato que complica el futuro de Milei
Una nueva encuesta marca un escenario de polarización entre Milei y Kicillof. A poco más de un año de las presidenciales, el modelo libertario sigue perdiendo terreno electoral.
Una nueva encuesta para las elecciones presidenciales de 2027 revela que Javier Milei lidera con claridad la intención de voto presidencial, pero queda por detrás de Axel Kicillof en una posible segunda vuelta electoral. El dato marca un punto de inflexión clave a poco más de un año de las elecciones.
Hace 1 hora
El macrismo estalló contra Adorni: "Milei debería hacerlo renunciar"
Un legislador muy ligado al expresidente salió fuerte contra el funcionario de Milei. "Que venga este tipo a boludearte en la cara te rompe las pelotas", disparó. El PRO es clave para permitir la moción de censura en su contra y hacerlo renunciar.
El legislador porteño del PRO y uno de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri, Darío Nieto, tildó de "mentiroso" al jefe de Gabinete, Manuel Adorni y le aconsejó al presidente Javier Milei que le pida la renuncia. "Los argentinos nos sentimos boludeados", lanzó. También anticipó que dentro del partido amarillo creen que es "una barrabasada" el caso del funcionario.
Hace 1 hora
El Congreso presiona a Milei y pide la remoción de Adorni por el escándalo patrimonial
La oposición, junto con sectores federales y aliados parlamentarios, pidió la salida del funcionario. Algunos piden una moción de censura y nuevas explicaciones de Manuel Adorni. Mientras crece la presión política, Javier Milei ratifica su respaldo al jefe de Gabinete.
El parlamento busca interpelar al cuestionado jefe de Gabinete.
En el plano institucional el gobierno de Javier Milei atraviesa una de sus horas más críticas por el vendaval de cuestionamientos de propios y ajenos por el escándalo que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Las inconsistencias en su declaración jurada escalaron hasta convertirse en un reclamo de despido que ya no solo proviene del peronismo o la oposición más dura, sino de aliados estratégicos del oficialismo como el PRO, la UCR y sectores de centro como Provincias Unidas.
Hace 10 horas
El miedo de Adorni de ir preso, la interna Macri-Ritondo y el libertario ricotero
El exvocero ya no es más jefe de Gabinete. Trabaja arduamente para no terminar preso. Busca zafar y ser juzgado por el delito más leve. En el medio, su nombre generó problemas en el PRO. Y por otro lado, la tristeza en los pasillos de la Rosada de un alto funcionario por la muerte del Indio Solari.
Hace 19 horas
Cuál fue la inflación real con el índice actualizado que el Gobierno posterga implementar
Estimaciones privadas indican que la inflación de mayo habría sido de 2,3% en lugar del 2,1% informado por el INDEC si se hubiera aplicado la nueva metodología basada en los hábitos de consumo de 2017-2018.
Hace 19 horas
Viajes gratis con la SUBE sin CUD: el Gobierno ocultó que lo hizo por una condena
Aunque presentó la medida como una iniciativa propia, la decisión llega después de una condena judicial en dos instancias que consideró discriminatorio el sistema vigente, en tanto que la Corte Suprema está analizando el caso.
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El escándalo del pendrive llevó a Adorni a un récord que no había logrado hasta ahora
Manuel Adorni alcanzó un récord histórico de menciones en redes sociales por su excéntrica excusa del pendrive y las bitcoin. Un nuevo informe de Ad Hoc Digital muestra que las menciones generadas por la polémica en torno a su declaración jurada, su patrimonio y la entrevista posterior terminaron superando aquel récord y marcaron el pico más alto de toda la serie analizada.
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Inocencia Fiscal: las pymes presionan al Senado para evitar multas y embargos
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa pidió al Senado que suspenda multas, embargos y ejecuciones fiscales mientras se debate la nueva Ley de Inocencia Fiscal. El Gobierno impulsa beneficios para facilitar la regularización de capitales no declarados.
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Pendrive con criptomonedas y ahorros "en negro": los memes por la declaración de Adorni
Bajo el argumento de que el error fue simplemente "haber ahorrado en negro" junto a su esposa, el jefe de Gabinete activó el termómetro de las redes.
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Las jubilaciones subirán 2,15% en julio y le meten presión al superávit fiscal
Las jubilaciones y pensiones y los programas sociales recibirán en julio un aumento de 2,15% que llevará el haber mínimo a 411.989,32 pesos más el bono que se mantiene fijo en 70 mil pesos. Por efecto de la inflación, el gasto social que representa casi la mitad del gasto público sube más que la recaudación.
08:51 | 12/06/2026
Milei designó al hijo de Horacio Rosatti en la Justicia de Santa Fe
El Gobierno de Javier Milei oficializó la designación de tres nuevos magistrados federales en una provincia clave para la agenda de seguridad y narcotráfico.
Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema.
07:27 | 12/06/2026
El peronismo presentó en el Senado el pedido para intervenir a Adorni
Mientras el PRO y otros aliados comienzan a despegarse del funcionario, el peronismo en el Senado dio el primer paso para obligarlo a presentarse ante la Cámara Alta. Si llegara a negarse, podría quedar habilitado un pedido formal de renuncia.
06:00 | 12/06/2026
Qué esconde Gemelo Digital y los proyectos de IA de Milei
Entre promesas de inversiones y desregulación, el Gobierno avanza con proyectos que habilitan el procesamiento masivo de datos y una inédita figura legal para agentes de IA. Expertos alertan sobre vigilancia, concentración de información y pérdida de control ciudadano.
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La crisis de la motosierra: el ajuste de Milei tocó su techo
Para Milei y Caputo, el equilibrio fiscal es el principio más importante de su plan económico. Sin embargo, todo indica que ya no depende de ajustar más. Los límites de la motosierra y la necesidad de que la economía reactive en su conjunto y no sólo en un puñado de sectores que no derraman a la mayoría de la sociedad.
22:48 | 11/06/2026
Los otros delitos que pueden adjudicarle a Manuel Adorni tras rectificar sus DDJJ
El jefe de gabinete Manuel Adorni presentó las declaraciones juradas “rectificadas” ante la Oficina Anticorrupción para intentar justificar su enorme incremento patrimonial, por el que es investigado por enriquecimiento ilícito. A juzgar por su insólita defensa y los datos que había omitido y agregó ahora a sus DDJJ, como el blanqueo de USD 565 mil, la Justicia podría ampliar su imputación por omisión maliciosa, evasión y hasta lavado de activos.