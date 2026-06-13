El miedo de Adorni de ir preso, la interna Macri-Ritondo y el libertario ricotero

Manuel Adorni está en su peor momento. Tiene mucho miedo de terminar preso. Ve traidores en todos lados. Le pidió a Karina Milei blindar la Casa Rosada para no tener contactos con periodistas. Y huye de examigos de los medios de comunicación. De hecho solicitó no hacer su última entrevista en el lugar desde donde se emite LN+ para no cruzarse con Luis Majul y Esteban Trebucq.

El exvocero ya no es más jefe de Gabinete. Su rol lo está cumpliendo Karina Milei de punta a punta. Se busca un reemplazante pero nadie da extrema confianza ni tiene plena seguridad de "agarrar" ese fierro caliente. La versión de que Adorni renuncia durante el Mundial sigue vigente. Otros afirman de que "no hay ninguna chance de que se vaya".

Operativamente, Adorni solo trabaja para no ir preso junto a su defensa, el abogado Matías Ledesma. En su estrategia buscan que sea juzgado por el delito menor posible y excarcelable: omisión maliciosa. Trata de huir de las figuras de enriquecimiento ilícito, evasión y lavado. Todo con pena de prisión.

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Según adelantó Roberto Navarro en el programa El Pase de El Destape, el jefe de Gabinete y el Gobierno tendrán un nuevo dolor de cabeza la próxima semana: se conocerá que a un arquitecto que trabajó en las casas de Adorni fue contactado a su celular por la propia Karina Milei en medio de la causa. Una bomba atómica para el mundo judicial y el caso.

Karina está muy preocupada. Entre los nombres más fuertes que suenan para reemplazarlo está el Canciller Pablo Quirno y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En la semana entre los pasillos de la Rosada se vio a parte de los equipos de Adorni y Pettovello trabajando juntos. ¿Será una pista del futuro?

Bullrich y el PRO empujan la renuncia de Adorni. La jefa del bloque del Senado salió fuerte y primera contra el exvocero con declaraciones picantes. Y el partido amarillo pidió por primera vez públicamente la dimisión del jefe de Gabinete y le habló directamente a Milei. En el PRO se jactan del tuit de Mauricio Macri apenas asumió Adorni, donde el expresidente criticó esa movida elegida por Milei.

Pero el PRO tiene un problema: quiere la provincia de Buenos Aires con su candidato Diego Santilli. Quien está trabajando codo a codo con el Gobierno para llegar a buen puerto es Cristian Ritondo, jefe de bloque de Diputados del PRO.

Ritondo mandó a hacer silencio a los suyos frente a las inconsistencias de Adorni y no quiso saber nada con el comunicado emitido desde la cuenta oficial del PRO, que dicen en el ritondismo que la controla "Macri y Fernando De Andreis, es toda de ellos".

En medio de este caos en el Gobierno, un alto funcionario tuvo una semana muy difícil y no solo por los inconvenientes sobre el caso Adorni. Se lo vio notablemente conmovido con la muerte del Indio Solari.

En diálogo con El Destape, en medio de los pasillos de Balcarce 50 este funcionario expresó: "Estoy muy triste por lo del Indio. Ídolo de la adolescencia. Juntaba centavo a centavo para comprar los CD. Tenía todos. Todavía tengo los originales. Agarrábamos el auto, poníamos los casete y el Indio a todo lo que da", se lamentó.