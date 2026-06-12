El macrismo estalló contra Adorni: "Milei debería hacerlo renunciar"

El legislador porteño del PRO y uno de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri, Darío Nieto, tildó de "mentiroso" al jefe de Gabinete, Manuel Adorni y le aconsejó al presidente Javier Milei que le pida la renuncia. "Los argentinos nos sentimos boludeados", lanzó. También anticipó que dentro del partido amarillo creen que es "una barrabasada" el caso del funcionario.

"El presidente debería hacer renunciar a Adorni", dijo Nieto en diálogo con Radio Rivadavia. Para el exsecretario privado de Macri, el funcionario debe ser eyectado de su cargo por Milei antes de que el Congreso debata una moción de censura que lo obligue. "Debería renunciar sin dudas. Si llega al Congreso el tema se discutirá, de mínima una interpelación, es insostenible esto", agregó.

Nieto hizo un breve resumen de las apariciones públicas de Adorni desde que comenzó a ser investigado en marzo por enriquecimiento ilícito y lo cuestionó por las inconsistencias en sus planteos. "Salió a decir en conferencia que no tiene nada que explicar y que tiene todo en regla. Después va a al Congreso con el mismo discurso. Ahora sale a decir que en realidad mintió, tenía no se cuántos bitcoins y con eso hizo 500 lucas. No puede ser que sean tan mentirosos, más de un tipo como Adorni que es el 'luchador anti casta'", escribió.

El exsecretario de Macri aseguró que sus cuestionamientos se multiplican no solo entre los aliados sino también en entre los votantes y seguidores libertarios. "Los argentinos nos sentimos boludeados de todo esto que está pasando, es la única realidad", lanzó.

En ese sentido, añadió: "El argentino de a pie, que no llega a fin de mes, que se banca el ajuste, que venga este tipo a boludearte en la cara te rompe las pelotas".

Al ser consultado sobre qué posición tomará el PRO en el Congreso ante una posible moción de censura, Nieto no quiso adelantarse pero aseguró que "varios dirigentes ya se han expresado en contra". "Hay una postura del PRO en general en creer que esto es una barrabasada", deslizó, y luego subrayó que el partido "será muy duro" con su caso.

El comunicado del partido

Este jueves, al conocerse los nuevos de Adorni sobre irregularidades en torno a su patrimonio no declarado, el PRO se sumó al coro de cuestionamientos con un fuerte comunicado.

"Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible", afirmó a través de su cuenta de X el partido fundado por Macri.

Según señaló el texto del PRO, "en un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura".

"No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública", remarcaron.

Y cerraron: "A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige".