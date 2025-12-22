El periodo de sesiones extraordinarias continua esta semana y comienza una nueva etapa en el Congreso Nacional para retomar el debate por el Presupuesto 2026 en el Senado y que el oficialismo pretende promulgar sin dilate. La agenda parlamentaria convocada hasta el 30 de diciembre, con excepción por el feriado del 25, se centra en reformas económicas y estructurales sin perder el objetivo del “déficit cero” por parte de La Libertad Avanza (LLA). Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Presupuesto 2026: el gobierno comienza una semana clave y negocia para aprobar el proyecto de ley
Presupuesto 2026: el gobierno comienza una semana clave y negocia para aprobar el proyecto
El periodo de sesiones extraordinarias continua esta semana y comienza una nueva etapa en el Congreso Nacional para retomar el debate por el Presupuesto 2026 en el Senado y que el oficialismo pretende promulgar sin dilate.
La agenda parlamentaria convocada hasta el 30 de diciembre, con excepción por el feriado del 25, se centra en reformas económicas y estructurales sin perder el objetivo del “déficit cero” por parte de La Libertad Avanza (LLA).
Uno de los debates significativos, y que tiene fecha para el próximo viernes 26, será el vinculado a la Ley de Inocencia Fiscal, proyecto que acompaña al Presupuesto 2026 y que cuenta con media sanción en Diputados.
Asimismo, y junto con los bloques dialoguistas, LLA pretende avanzar con el paquete de reformas que incluye, en primer lugar, el Proyecto de Modernización Laboral, que debió posponer su tratamiento para el año próximo y se retomará el 10 de febrero, y las modificaciones en el Código Penal, que aún no tiene una fecha definida.
La decisión sobre continuar el debate de la reforma laboral el próximo año fue comunicada por la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, tras confirmar el dictamen de mayoría, al abrir la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
Bullrich también anunció que el Gobierno hará una convocatoria a extraordinarias entre el 1° y el 27 de febrero donde, además de buscar la aprobación de la Modernización Laboral en el Senado, pretenden hacer lo propio con la Ley de Glaciares.
El dilema de La Libertad Avanza: el Presupuesto que quiere o el que puede
El viernes, el Senado debatirá el Presupuesto 2026. El oficialismo puede tener sanción definitiva, si no incluye el capitulo XI que no pasó Diputados. En la Cámara Baja, por su parte, se preparan para tratar los cambios. La oposición mira con desconfianza.
Martín Menem está dispuesto a abrir la Cámara de Diputados el 29 y el 30 y le avisó al Senado que el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) insistirá en el capitulo XI del Presupuesto 2026, que no pasó de la Cámara Baja. Los senadores de la oposición, sin embargo, no están dispuestos a darle entrada al texto que el oficialismo no pudo sostener en el proyecto de ley, y los diputados, por otro lado, no creen que las acciones del mileismo tengan éxito.
Los que no sufren la crisis: qué sectores crecen con Milei y por qué no generan empleo
Mientras el PBI muestra una leve suba, el trabajo registrado se derrumba y la informalidad alcanza niveles récord. El Gobierno culpa a la legislación laboral, pero los datos exhiben un esquema productivo en crisis que no genera puestos de calidad.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, resumió en una frase la mirada oficial sobre el mercado laboral al exponer recientemente en la comisión del Senado nacional: “Si sube la actividad y no el empleo, entonces el problema es la norma”, afirmó. Con ese argumento, el Gobierno volvió a responsabilizar a la legislación laboral por la destrucción de puestos de trabajo y a justificar la reforma laboral que impulsa aunque, no es menor, omitió un dato central: en efecto, el PBI mostró una leve suba al tercer trimestre del año, pero ese dato convive con una caída persistente del empleo registrado, cierre de empresas y un avance inédito de la informalidad. De esa manera, la aparente paradoja se explica menos por rigideces normativas que por la configuración del modelo económico: un esquema que retrocede en términos productivos mientras la actividad financiera y extractiva avanzan lo suficiente para maquillar el promedio, aunque sin capacidad para traccionar una recuperación real del trabajo.
Milei aseguró que no va a vetar el Presupuesto 2026 y que acomodará las partidas
Después de la sesión de la última semana en la que su Gobierno recibió una reprimenda por parte de varios aliados, Javier Milei aseguró que no va a vetar la Ley de Presupuesto. También defendió el sistema de bandas.
El presidente Javier Milei habló del proyecto de Presupuesto 2026 que tuvo la aprobación en Cámara de Diputados y sostivo que no va a vetar lo que se decida, si no que por el contrario lo que harán es una "corrección via reasiganación de gastos".
Reforma laboral: las cámaras de comercio rechazan a un punto clave
El Gobierno vuelve a la carga con el intento de eliminar los aportes obligatorios de las empresas a la CAC y la CAME.
La reforma laboral de Javier Milei quedó empantanada luego que el Gobierno se resignara a posponer su tratamiento a febrero. Pero, además, de la falta de apoyo pleno entre los aliados y de la oposición de la CGT, el proyecto también genera fuertes rispideces con algunas de las cámaras empresarias más poderosas.
Reforma laboral de Milei: ¿cuáles son los verdaderos objetivos?
Aspira a rediseñar el funcionamiento económico, social y laboral del país. Pretende arrasar con derechos históricos de los trabajadores e intervenir sobre cuatro pilares políticos: disciplinar a trabajadores, desarmar el poder sindical, fragmentar el mundo del trabajo y recomponer la tasa de rentabilidad empresaria.
La CGT convocó a una masiva movilización para repudiar la reforma laboral que pretende, con una ingeniería legal, arrasar con derechos históricos de los trabajadores.
La reforma laboral de Milei no tiene el objetivo de ordenar el mercado de trabajo ni de crear empleo, sino que aspira a rediseñar el funcionamiento económico, social y laboral del país. Se postergó el debate en el Congreso para febrero. Tiempo suficiente para que diputados y senadores profundicen en el análisis del proyecto que pretende, con una ingeniería legal, arrasar con derechos históricos de los trabajadores e intervenir sobre cuatro pilares políticos: