La actividad económica cayó 0,4% en octubre y la industria volvió a desplomarse

La actividad económica registró en octubre una caída respecto de septiembre, según el último informe del Indec, y volvió a reflejar señales de crisis extrema en la industria manufacturera. Aunque el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró una suba interanual, la contracción mensual desestacionalizada reveló un freno en la supuesta recuperación de la que se jactaba el Gobierno, con la industria entre los sectores que más incidieron negativamente en el desempeño general.

El Indec informó que en octubre, el EMAE retrocedió 0,4% frente a septiembre en la medición desestacionalizada. Se trata de una baja que expone las dificultades que enfrenta la economía para comenzar una recuperación que, con el modelo libertario, solo puede sostener sectores como el financiero.

En la comparación interanual, la actividad económica creció 3,2%, un dato que, si bien es positivo, pierde fuerza cuando se observa la dinámica mensual. El componente tendencia-ciclo, en tanto, no mostró variaciones, lo que refuerza la lectura de estancamiento en el corto plazo.

Industria manufacturera: el principal factor de arrastre negativo

Entre los sectores que explican el retroceso mensual, la industria manufacturera volvió a ubicarse en el centro de la escena. Según el informe del Indec, la industria registró una caída interanual de 2,7%, siendo una de las ramas con mayor incidencia negativa sobre el EMAE de octubre.

El desempeño industrial contrasta con otros sectores que mostraron mejoras y confirma que la recuperación es desigual. La industria, tradicional termómetro del nivel de actividad, sigue afectada por la baja demanda, los costos financieros y un contexto de consumo todavía debilitado.

Sectores que crecieron y no alcanzaron a compensar

El informe del Indec detalló que doce de los sectores que integran el EMAE registraron subas interanuales en octubre. Entre los más destacados se ubicaron Intermediación financiera, con un crecimiento del 22,8%, y Pesca, que mostró una suba excepcional del 91,4%.

Sin embargo, el fuerte crecimiento de estos rubros no logró compensar el impacto negativo de la industria manufacturera ni de otros sectores en retroceso, como la administración pública y hoteles y restaurantes. En conjunto, estas caídas restaron dinamismo al nivel general de la actividad económica.

De cara a los próximos meses, el dato del Indec sugiere que la economía sigue transitando una recuperación frágil, dependiente de pocos sectores y con dificultades para trasladar el crecimiento al conjunto del aparato productivo.